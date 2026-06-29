Chelsea will Schweizer Nationalspieler verpflichten

Chelsea will sich für die kommende Saison im Mittelfeld verstärken und hat dabei offenbar Granit Xhaka ins Visier genommen.

Ein erstes Angebot in Höhe von rund acht Millionen Pfund soll jedoch von Sunderland abgelehnt worden sein.

Die Verantwortlichen der „Black Cats“ stehen nicht unter Verkaufsdruck und wollen auch in der kommenden Saison weiterhin auf die Dienste des Schweizer Routiniers setzen.

Xhaka will nach London

Xhaka selbst soll jedoch einen Wechsel zu Chelsea bevorzugen.

Der 33-Jährige möchte sich den Londonern anschließen und dort erneut mit Xabi Alonso zusammenarbeiten.

Chelsea bereitet daher bereits ein verbessertes Angebot vor.