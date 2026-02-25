NEWS

Serie-A-Klub informiert sich über U17-WM-Held

Auch Klubs aus der deutschen Bundesliga sollen Interesse zeigen.

Serie-A-Klub informiert sich über U17-WM-Held Foto: © GEPA
Nach dem bevorstehenden Wechsel von Ifeanyi Ndukwe zum FC Liverpool soll der nächste österreichische U17-Vizeweltmeister das Interesse von einem Topklub wecken.

Laut dem italienischen Transferexperten Rudy Galetti soll Como, aktuell Sechster der Serie A, bei Jakob Pokorny angefragt haben.

Doch nicht nur der Klub von Trainer Cesc Fabregas soll Interesse zeigen, mehrere deutsche Bundesliga-Klubs sollen ebenfalls ein Auge auf den Kapitän der U17-Vizeweltmeister-Truppe geworfen haben.

Aktuell steht der 18-jährige Innenverteidiger noch beim FC Liefering unter Vertrag, doch laut Galetti wird der FC Red Bull Salzburg Pokorny bald einen Profi-Vertrag anbieten.

