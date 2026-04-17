Haaland vor Premier-League-Topspiel: "Wie ein Finale!"

Am Sonntag kommt es in der englischen Premier League zu einem ganz wichtigen Duell im Kampf um den Meistertitel.

Manchester City trifft daheim auf Arsenal, für die Citizens ist die Chance auf den Meistertitel bei einer Niederlage nur noch sehr gering, bei einem Sieg wäre alles wieder offen. Arsenal liegt aktuell nämlich sechs Punkte voran, die "Skyblues" haben nach dem Topduell aber noch sechs Ligaspiele zu bestreiten, Arsenal nur noch fünf.

Erling Haaland äußerte sich nun im Vorfeld gegenüber "Sky" zur Bedeutung des Spiels. "Es ist immer gut, gegen die Besten zu spielen, weil das ist es, was man möchte. Wir alle wissen um die Bedeutung dieses Spiels. Es ist wie ein Finale", so der Norweger.

Letztes Haaland-Tor schon länger her

Ehrlicherweise sei von nun an aber jedes Spiel für die nächsten sechs Wochen ein Finale, er hoffe auf ein packendes und tolles Spiel.

In dieser Saison hält Haaland in 45 Spielen bei 33 Toren und sieben Assists. Zuletzt lief es für den 25-Jährigen aber nicht so gut, in den letzten vier Spielen konnte er keinen Treffer beisteuern, eine für den Topstürmer ungewöhnliche Flaute.