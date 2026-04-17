Kristof kehrt mit Elversberg auf die Siegerstraße zurück

Kiel ebenso mit klarem Sieg
Auch Stefan Schwab und Holstein Kiel feiern einen klaren Erfolg. Die Norddeutschen bezwingen den 1. FC Kaiserslautern ebenso mit 3:0.
Die Partie ist schon nach 45 Minuten vorentschieden. Tohumcu trifft sehenswert aus 20 Metern zur Führung (16.), Kiel bleibt danach am Drücker. Harres sorgt aus spitzem Winkel für das 2:0 (36.), nur kurz darauf besorgt Zec nach einem Eckball den letztlichen Endstand (40.).
Stefan Schwab wird in Minute 75 eingewechselt und hilft mit, den Sieg ins Trockene zu bringen.
Die Kieler sammeln damit wichtige Zähler im Abstiegskampf und haben vor den Samstagsspielen als Elfter fünf Zähler Vorsprung auf die Abstiegsränge sowie den Relegationsrang. Kaiserslautern steht mit 46 Punkten auf Rang sieben.