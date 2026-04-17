SV 07 Elversberg SV 07 Elversberg ELV Karlsruher SC Karlsruher SC KSC
Endstand
3:0
1:0 , 2:0
  • Immanuel Pherai
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Kristof kehrt mit Elversberg auf die Siegerstraße zurück

Nach zuletzt zwei sieglosen Spielen gelingt dem Aufstiegsaspiranten wieder ein "Dreier". Auch Stefan Schwabs Kieler sind siegreich.

Kristof kehrt mit Elversberg auf die Siegerstraße zurück Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
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Die SV Elversberg siegt in der 30. Runde der 2. Deutschen Bundesliga gegen den Karlsruher SC klar mit 3:0.

Das Team von ÖFB-Keeper Nicolas Kristof blieb zuletzt zweimal sieglos und untermauert mit dem vollen Erfolg seine Aufstiegsambitionen.

Pherai trifft doppelt

Elversberg geht mit der ersten großen Chance in Front. HSV-Leihgabe Pherai schließt eine feine Kombination der Hausherren zur Führung ab (26.).

Mit der verdienten Führung geht es auch in die Pause. Nach 54 Minuten schlägt Pherai ein weiteres Mal zu. Der 24-Jährige trifft per Halbvolley zum 2:0.

Elversberg bleibt dominant und macht den Deckel drauf. Zimmerschied verwertet eine Hereingabe von Günther zum 3:0 (62.). Die Partie ist damit entschieden, dem KSC gelingt keine Reaktion mehr.

Die SV Elversberg untermauert damit ihre Aufstiegsambitionen und rückt vorerst wieder auf zwei Punkte an den zweitplatzierten SC Paderborn heran. Karlsruhe, wo ÖFB-Export Christoph Kobald durchspielt, bleibt als Achter im Tabellenmittelfeld.

Kiel ebenso mit klarem Sieg

Auch Stefan Schwab und Holstein Kiel feiern einen klaren Erfolg. Die Norddeutschen bezwingen den 1. FC Kaiserslautern ebenso mit 3:0.

Die Partie ist schon nach 45 Minuten vorentschieden. Tohumcu trifft sehenswert aus 20 Metern zur Führung (16.), Kiel bleibt danach am Drücker. Harres sorgt aus spitzem Winkel für das 2:0 (36.), nur kurz darauf besorgt Zec nach einem Eckball den letztlichen Endstand (40.).

Stefan Schwab wird in Minute 75 eingewechselt und hilft mit, den Sieg ins Trockene zu bringen.

Die Kieler sammeln damit wichtige Zähler im Abstiegskampf und haben vor den Samstagsspielen als Elfter fünf Zähler Vorsprung auf die Abstiegsränge sowie den Relegationsrang. Kaiserslautern steht mit 46 Punkten auf Rang sieben.

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