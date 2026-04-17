Kristof kehrt mit Elversberg auf die Siegerstraße zurück

Die SV Elversberg siegt in der 30. Runde der 2. Deutschen Bundesliga gegen den Karlsruher SC klar mit 3:0.

Das Team von ÖFB-Keeper Nicolas Kristof blieb zuletzt zweimal sieglos und untermauert mit dem vollen Erfolg seine Aufstiegsambitionen.

Pherai trifft doppelt

Elversberg geht mit der ersten großen Chance in Front. HSV-Leihgabe Pherai schließt eine feine Kombination der Hausherren zur Führung ab (26.).

Mit der verdienten Führung geht es auch in die Pause. Nach 54 Minuten schlägt Pherai ein weiteres Mal zu. Der 24-Jährige trifft per Halbvolley zum 2:0.

Elversberg bleibt dominant und macht den Deckel drauf. Zimmerschied verwertet eine Hereingabe von Günther zum 3:0 (62.). Die Partie ist damit entschieden, dem KSC gelingt keine Reaktion mehr.

Die SV Elversberg untermauert damit ihre Aufstiegsambitionen und rückt vorerst wieder auf zwei Punkte an den zweitplatzierten SC Paderborn heran. Karlsruhe, wo ÖFB-Export Christoph Kobald durchspielt, bleibt als Achter im Tabellenmittelfeld.