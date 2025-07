Glasner soll sich ehemaligen Kalajdzic-Teamkollegen krallen

Nach einer Leihsaison beim FC Torino dürfte die Zeit von Borna Sosa bei Ajax Amsterdam in diesem Sommer nun endgültig zu Ende gehen.

Der kroatische Schienenspieler wechselte 2023 für kolportierte acht Millionen Euro in die niederländische Hauptstadt, konnte die in ihn gesetzten Erwartungen jedoch zu keinem Zeitpunkt erfüllen. Zuvor hatte er sich in Stuttgart als exzellenter Flankengeber einen Namen gemacht, mit ÖFB-Stürmer Sasa Kalajdzic bildete er ein Traumduo.

Künftig soll er seine Vorbereiterqualitäten beim Team von Oliver Glasner einbringen. Wie "De Telegraaf" berichtet, stehen Ajax Amsterdam und Crystal Palace kurz vor einer Einigung.

Die "Eagles" lassen sich die Dienste des 27-Jährigen vier Millionen Euro inklusive möglicher Bonuszahlungen kosten. In der abgelaufenen Saison war er an den FC Torino ausgeliehen, für den italienischen Erstligisten absolvierte er 19 Ligaspiele.

