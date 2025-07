Der FC Arsenal verstärkt sein defensives Mittelfeld mit Martin Zubimendi.

Wie die "Gunners" vermelden, erhält der 26-jährige Spanier einen langfristigen Vertrag, eine genaue Laufzeit wird jedoch nicht bekanntgegeben.

Laut "The Athletic" soll sich die Ablösesumme auf 65 Millionen Euro belaufen. Damit ist Zubimendi der viertteuerste Neuzugang der Arsenal-Vereinsgeschichte. Lediglich Declan Rice (116 Mio. Euro), Nicolas Pépé (80 Mio. Euro) und Kai Havertz (75 Mio. Euro) kosteten mehr.

Auf der anderen Seite wird Zubimendi der zweitteuerste Abgang der Vereinshistorie von Real Sociedad. Nur bei Alexander Isaks Transfer zu Newcastle 2022 (70 Mio. Euro) nahmen die Basken mehr ein.

Zubimendi hat nach diesem Schritt gesucht

"Das ist ein großer Moment in meiner Karriere. Es ist der Schritt, nach dem ich gesucht habe und den ich machen wollte", erklärt der 19-fache Nationalspieler Spaniens, der in seiner gesamten Laufbahn bislang nur für Real Sociedad kickte.

"Sobald man einen Fuß hierhersetzt, merkt man, wie groß dieser Verein und diese Mannschaft sind. Ich habe ein Auge auf Arsenal geworfen, weil ihr Spielstil gut zu mir passt. Sie haben in letzter Zeit ihr Potenzial gezeigt und das Beste kommt erst noch", wird der Spanier in einer Vereinsmitteilung zitiert.

Cheftrainer Mikel Arteta ergänzt: "Martín ist ein Spieler, der eine enorme Menge an Qualität und fußballerischer Intelligenz in unser Team einbringen wird. Er wird sich sehr gut einfügen und hat alle Attribute, um ein Schlüsselspieler für uns zu sein. Das Niveau, auf dem er in den letzten Jahren sowohl für den Verein als auch für die Nationalmannschaft konstant gespielt hat, ist genau der Grund, warum wir uns so freuen, ihn bei uns zu haben."

Welcome to The Arsenal, Martin Zubimendi 😍 — Arsenal (@Arsenal) July 6, 2025

