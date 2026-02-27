Glasner: "Dann muss ich mich dem Shitstorm stellen"

Seit einigen Wochen nimmt sich Oliver Glasner kein Blatt mehr vor den Mund.

Der Crystal-Palace-Manager verkündete Mitte Jänner selbst, dass er seinen Vertrag beim Premier-League-Klub nicht verlängern werde. Somit verlässt der Österreicher den Verein mit Saisonende.

Anschließend sorgte Glasner immer häufiger mit Sagen für Aufruhr. Er schloss ein sofortiges Ende nicht aus, verglich ein Ligaspiel mit einem Gartenkick und kritisierte immer öfter auch den Verein. Gepaart mit enttäuschenden Ergebnissen erntete der Trainer dafür zuletzt viel Kritik der eigenen Fans.

"Ich kann es nicht anders"

Dazu äußerte sich Glasner auf der Pressekonferenz nach dem Sieg gegen Zrinsjki Mostar: "Warum sage ich das immer, habe ich gehört. Ich kann es nicht anders machen."

Wenn der Ex-Profi etwas fühle, dann werde er es auch sagen. "Dann muss ich mich dem Shitstorm stellen. Ich muss mich jeglicher Kritik stellen, die kommt. Aber jeder weiß hoffentlich: Alles, was ich tue oder sage, ist für den Erfolg von Crystal Palace."

Die Hochphase genießen

Insgesamt sei der Verein nach wie vor in der besten Phase jemals, bekräftigt Glasner: "Ich denke, das sind die zwei besten Jahre in der Crystal-Palace-Geschichte."

Vor allem die Titel-Chance in der Conference League dürfte den Österreicher antreiben, zumal auch er nicht weiß, wann Europa das nächste Mal in den Selhurst zurückkehren werde. "Zumindest noch ein Mal. Ich bin mir sicher, wir werden alle den Rest der Saison genießen."