Ertl über Palace-Anhang: "Das geht einfach unter die Haut"

Crystal Palace steht im Achtelfinale der UEFA Conference League!

Das Team von Oliver Glasner gewinnt das Rückspiel im Playoff vor eigenen Publikum am Ende gegen HSK Zrinsjki Mostar verdient mit 2:0 und zieht mit einem Gesamtscore von 3:1 in die nächste Runde.

Zum Spielbericht >>>

Schwierige Phase

Auch wenn das Ergebnis positiv und ein Schritt in die richtige Richtung ist, waren die vergangenen Wochen für den Premier-League-Klub alles andere als einfach.

Das ordnete auch Johnny Ertl, Experte bei CANAL+, so ein: "Ich glaube das Ergebnis nehmen sie so gerne mit. Zweites Spiel in Folge zu Null. Wir geben den Fans nach zuvor acht Heimspielen ohne Sieg, das Duell gegen die Wolves mal ausgeklammert, wieder ein Erfolgserlebnis."

Sein Expertenkollege Roman Mählich sieht Siege für Glasner im Moment als entscheidend an: "Es hilft aber nichts, der Oliver (Glasner Anm.) hat sich da in etwas hineinmanövriert, wo es schwierig ist, rauszukommen. Nur mit Erfolgen kann er jetzt dorthin kommen, wo er schon einmal war. Vor allem was die Beziehung mit den Fans betrifft."

Lob an die Fans

Besonderes Lob erhält der Anhang der "Eagles" von beiden Experten: "Du merkst einfach wie cool der Verein ist. Die Kulisse, die Fans wie sie gemeinsam singen. Das geht einfach unter die Haut", so Ertl.

"Die Unterstützung vom Publikum ist ein Traum, bei österreichischen Klubs wäre keiner mehr im Stadion gewesen", sagte Mählich.

Für Cystal Palace ist es in jedem Fall der zweite zu Null Sieg in Folge und damit ein kleiner Schritt nach vorne. Am Wochenende wartet mit einem formstarken Manchester United in der Liga aber ein anderes Kaliber.