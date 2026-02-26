Crystal Palace Crystal Palace CRY
HSK Zrinjski Mostar HSK Zrinjski Mostar ZRI
Endstand
2:0
1:0 , 1:0
  • Maxence Lacroix
  • Evann Guessand
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Aufstellung
  • Statistik
  • Details
  • Tabelle
NEWS

Arbeitssieg! Glasner zieht mit Palace ins UECL-Achtelfinale ein

Die Londoner feiern gegen den Zrinjski Mostar einen verdienten aber glanzlosen Heimerfolg und stehen damit unter den letzten 16.

Arbeitssieg! Glasner zieht mit Palace ins UECL-Achtelfinale ein Foto: © getty
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Oliver Glasner und Cystal Palace dürfen sich über den Einzug ins Achtelfinale der UEFA Conference League freuen!

Der Premier-League-Klub gewinnt das Rückspiel vor eigenem Publikum gegen HSK Zrinsjki Mostar mit 2:0. Durch das 1:1-Remis vor einer Woche in Bosnien und Herzegowina sind die Londoner eine Runde weiter.

Die Glasner-Elf ist von der ersten Minute hellwach und dominiert das Spielgeschehen mit knapp 70 Prozent Ballbesitz, das große Risiko im letzten Drittel fehlt aber.

Lacroix per Kopf

So muss dann eben ein Standard her: Nach einem Freistoß von Adam Wharton kommt der mitaufgerückte Innenverteidiger Maxenze Lacroix völlig frei zum Kopfball und trifft zur verdienten Führung für die Hausherren (36.).

Auch Durchgang zwei gestaltet sich ähnlich chancenarm wie der erste Spielabschnitt. Von Mostar kommt alles in allem zu wenig. In der Schlussphase drückt Palace nochmal auf den zweiten Treffer, dieser gelingt dann wenige Sekunden vor Abpfiff nach einem Konter durch Evann Guessand (90.+3).

Damit zieht Palace mit einem Gesamtscore von 3:1 in die nächste Runde ein.

