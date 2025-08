Flüchtet Liverpool-Stürmer Darwin Nunez nach Saudi-Arabien?

Mittelstürmer Darwin Nunez hat beim FC Liverpool wohl keine Zukunft mehr.

Die "Reds" haben in diesem Transfersommer mit Hugo Ekitike bereits einen neuen Mann für die Offensivzentrale verpflichtet, dazu arbeitet man an einem Wechsel von Newcastle-Stürmer Alexander Isak.

Die Aussichten für Nunez auf ausreichend Spielzeit würden mit einem Transfer des Schweden weiter sinken - weshalb der 26-Jährige die Flucht antreten könnte. Nachdem ein Wechsel zum italienischen Topklub SSC Napoli gescheitert ist, ist mit Saudi-Klub Al-Hilal nun ein neuer Interessent auf den Plan getreten.

Nunez tendiert noch zu Europa-Verbleib

Wie "The Athletic" berichtet, soll er bei dem Team von Neo-Coach Simone Inzaghi der Wunschspieler für diesen Transfersommer sein.

Noch soll Nunez zwar einen Verbleib in Europa einem Wechsel in die Wüste bevorzugen, sollte dies allerdings scheitern, könnte der Schritt nach Asien doch Thema werden. Auch, weil er bei Al-Hilal deutlich mehr Geld verdienen könnte, als in Europa. Gespräche mit dem 35-fachen Nationalspieler sollen in Kürze aufgenommen werden, um ihm einen Wechsel schmackhaft zu machen.

Der FC Liverpool soll für den uruguayischen Mittelstürmer eine Mindestsumme in Höhe von 65 Millionen Euro fordern - womit sich Nunez in der Liste der Rekordtransfers des saudi-arabischen Topklubs hinter Neymar auf dem zweiten Platz einreihen würde.

