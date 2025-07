Fix! Zweifacher DFB-Teamspieler verlässt Ilzers Hoffenheim

Schon seit mehreren Tagen hat sich der Deal angebahnt, nun ist er fix: Anton Stach verlässt die TSG Hoffenheim und wechselt in die englische Premier League.

Dort läuft der Mittelfeldspieler künftig für Leeds United auf. Beim Aufsteiger unterschreibt Stach einen Vertrag bis 2029.

Hoffenheim kassiert für den zweifachen DFB-Teamspieler laut "Sky" eine Ablösesumme in Höhe von 20 Millionen Euro plus Boni. In der Liste der Rekordabgänge der Sinsheimer würde sich der 26-Jährige damit auf Platz neun einreihen.

Stach wechselte im September 2023 von Ligakonkurrent Mainz 05 nach Hoffenheim und avancierte im Kraichgau direkt zum Leistungsträger und Stammspieler. Der defensive Mittelfeldspieler absolvierte in den vergangenen zwei Spielzeiten wettbewerbsübergreifend 71 Pflichtspiele für die TSG. Im Jahr 2022 stand Stach zudem zwei Mal für die deutsche Nationalmannschaft auf dem Platz.

"Attraktives, finanzielles Gesamtpaket"

"Anton ist ein herausragender Fußballer, der in den vergangenen zwei Spielzeiten hier in Hoffenheim konstant gute Leistungen auf den Rasen gebracht hat. Außerdem ist er menschlich ein super Typ, der sich immer in den Dienst der Mannschaft gestellt und in der vergangenen Saison seinen Beitrag zum Klassenerhalt geleistet hat", wird Andreas Schicker, Geschäftsführer Sport bei der TSG, zitiert.

"Aus diesem Grund hätten wir auch sehr gerne weiter mit Anton zusammengearbeitet. Aber er ist nun mit dem Wunsch auf uns zugekommen, den Verein in Richtung Premier League zu Leeds United verlassen zu dürfen. Er sieht dort seinen nächsten Karriereschritt, weswegen wir auch die Verhandlungen mit Leeds aufgenommen haben. Letztlich haben neben Antons Wunsch auch das attraktive, finanzielle Gesamtpaket dazu geführt, dass wir dem Transfer am Ende zugestimmt haben", so der Österreicher weiter.

