FC Liverpool komplettiert das Außenverteidiger-Duo

Für über 40 Millionen Euro wechselt Milos Kerkez vom AFC Bournemouth zum amtierenden englischen Meister FC Liverpool.

Der 21-jährige Ungar kam im Sommer 2023 für kolportierte rund 18 Millionen Euro von AZ Alkmaar auf die Insel zu Bournemouth. Für die Briten lief der dynamische Außenverteidiger 74-mal auf und konnte zehn Scorer (2 Tore, 8 Assists) verbuchen.

Mit dem Wechsel zu den "Reds" macht der 23-fache ungarische Nationalspieler den nächsten Schritt in seiner Karriere.

"Es ist eine echte Ehre für mich, ein Privileg, für einen der größten Klubs der Welt zu spielen, [den] größten Klub Englands. Ich bin einfach sehr, sehr glücklich und aufgeregt", wird der Ungar in einer Aussendung zitiert.

Mit der 40 Millionen Euro schweren Verpflichtung von Kerkez knackt der FC Liverpool in diesem Sommer bereits die 200-Millionen-Euro Grenze an Transferausgaben.

Zuvor verpflichtete der Meister bereits Florian Wirtz und Jeremie Frimpong von Bayer 04 Leverkusen sowie den ungarischen Torwart Armin Pecsi. Die Ablösesumme für das Trio liegt gesamt bei 167 Millionen Euro.

🚨🇭🇺 Official, confirmed. Milos Kerkez joins Liverpool on £40m deal from Bournemouth, sealed and signed.



Third addition of the summer for Arne Slot. pic.twitter.com/UJQstZL4Bb