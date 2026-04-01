Ist Christian Ilzer ein Kandidat bei einem Insel-Klub?
Die Schotten sollen an den Steirer denken. Beim Klub steht auch ein ÖFB-Angreifer unter Vertrag.
Christian Ilzer sorgt mit der TSG Hoffenheim aktuell für Furore. Die Sinsheimer sind mit Platz fünf noch mitten im Rennen um einen Platz in der UEFA Champions League. Die Tabelle >>>
Diese Leistungen machen auch begehrt. Wie "Football Insider" berichtet, gilt Ilzer als Kandidat beim schottischen Topklub Celtic Glasgow. Urgestein Martin O'Neill (74) wird das Traineramt im Sommer niederlegen.
Auch Ex-Salzburg-Coach gehandelt
Auch das Portal "The Celtic Star" listet den Steirer und bringt mit Ex-Salzburg-Coach Marco Rose einen weiteren Kandidaten mit Österreich-Bezug ins Spiel.
Mit Leihspieler Junior Adamu steht derzeit ein ÖFB-Angreifer in der schottischen Hauptstadt unter Vertrag, für die Freiburg-Leihgabe gibt es eine Kaufoption.
Ob Ilzer den Schritt nach Glasgow tatsächlich in Betracht zieht, darf allerdings bezweifelt werden.