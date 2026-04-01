Ist Christian Ilzer ein Kandidat bei einem Insel-Klub?

Christian Ilzer sorgt mit der TSG Hoffenheim aktuell für Furore. Die Sinsheimer sind mit Platz fünf noch mitten im Rennen um einen Platz in der UEFA Champions League. Die Tabelle >>>

Diese Leistungen machen auch begehrt. Wie "Football Insider" berichtet, gilt Ilzer als Kandidat beim schottischen Topklub Celtic Glasgow. Urgestein Martin O'Neill (74) wird das Traineramt im Sommer niederlegen.

Auch Ex-Salzburg-Coach gehandelt

Auch das Portal "The Celtic Star" listet den Steirer und bringt mit Ex-Salzburg-Coach Marco Rose einen weiteren Kandidaten mit Österreich-Bezug ins Spiel.

Mit Leihspieler Junior Adamu steht derzeit ein ÖFB-Angreifer in der schottischen Hauptstadt unter Vertrag, für die Freiburg-Leihgabe gibt es eine Kaufoption.

Ob Ilzer den Schritt nach Glasgow tatsächlich in Betracht zieht, darf allerdings bezweifelt werden.