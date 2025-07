In einer kleinen Kirche in seinem portugiesischen Heimatort fand die Trauer- und Abschiedsfeier Liverpool-Star Diogo Jota und seinem Bruder statt.

Liverpools Kapitän Virgil van Dijk trug am Samstag ein Blumengebinde mit Diogo Jotas Rückennummer 20, Nationalmannschaftskollege Ruben Neves flog direkt von der Klub-WM aus den USA nach Gondomar in der Nähe von Porto und war dort einer der Sargträger.

Zahlreiche Fußball-Stars bei Trauerfeier anwesend

Zahlreiche frühere Mitspieler von Diogo Jota waren zur Trauerfeier angereist. Neben den Liverpool-Stars Van Dijk, Andy Robertson, Caoimhin Kelleher und Trainer Arne Slot kamen unter vielen anderen auch Jotas enger Freund Neves und João Cancelo.

Die Portugiesen hatten noch am Vorabend für Al-Hilal das Klub-WM-Viertelfinale in Orlando gegen Fluminense gespielt, wo es eine Gedenkminute für den Verstorbenen gab. Dabei brachen die beiden in Tränen aus.

Auch andere Teamkollegen aus der portugiesischen Nationalmannschaft, darunter Bernardo Silva und Bruno Fernandes, nahmen an der Trauerfeier teil. "Jota wird immer in unseren Herzen sein. Er wird immer bei jedem Frühstück, Mittagessen, Abendessen, bei allen Treffen unserer Nationalmannschaft, bei unseren PlayStation-Spielen, bei unseren Kartenspielen anwesend sein", sagte Silva dem portugiesischen Fernsehsender "TVI".

Der 28-jährige Diogo Jota, der mit vollem Namen Diogo José Teixeira da Silva hieß, war in der Nacht auf Donnerstag bei einem Autounfall im Nordwesten Spaniens zusammen mit seinem Bruder André (25) ums Leben gekommen. Auslöser des Unfalls war vermutlich ein geplatzter Reifen. Das Auto kam von der Fahrbahn ab, durchbrach eine Leitschiene und ging in Flammen auf.

Die Fußballwelt reagierte geschockt auf die Todesnachricht. Jota hatte gerade erst seine langjährige Freundin Rute Cardoso geheiratet, mit der er drei Kinder hatte. Die beiden waren schon seit ihrer Schulzeit ein Paar.