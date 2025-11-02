City schlägt Überraschungsteam Bournemouth

Am zehnten Spieltag der Premier League sichert sich Manchester City einen 3:1-Heimsieg über Bournemouth. Damit bleiben die Skyblues auf Rang zwei erster Verfolger des FC Arsenal. Bournemouth rutscht hinter Liverpool auf Rang vier zurück.



Erling Haaland bringt die Citizens programmgemäß in Führung. Nach einem Konter über Rayan Cherki und Nico ist der Norweger frei durch und schiebt links unten ein. Wenig später wird den Citizens ein Eckball zum Verhängnis, Tormann Gianluigi Donnarumma faustet den Ball genau vor die Füße von Adams, dieser staubt zum 1:1-Ausgleich ab (25.).



Manchester City ist vom Gegentor aber nicht lange geschockt. Schon in Minute 33 gehen die Hausherren wieder in Führung. Nico leitet die Aktion ein, Haaland ist so wie beim 1:0 wieder frei vor dem gegnerischen Tormann und erzielt seinen 13. Saisontreffer.

Danach spielen die Skyblues ihren Gegner regelrecht schwindelig. Dokus feiner Pass landet bei Nico O'Reilly. Dieser ist vor dem Tor zu unentschlossen und so kann Jimenez gerade noch klären (34.). Haaland hätte schon einen Hattrick anschreiben können, wäre da nicht Djordje Petrovic im Bournemouth-Tor gewesen.



O'Reilly macht Deckel drauf





Im zweiten Durchgang drehen die Gäste auf und erarbeiten sich Chancen. Kroupi scheitert aber am diesmal gut reagierenden Donarumma. Doch just in dieser Drangphase des Gegners erhöht City die Führung. Foden bedient O'Reilly, der in den Strafraum zieht. Dort folgte ein Gurkerl durch die Beine von Petrovic (60.). Dann spielen es die Hausherren routiniert zu Ende.



Für das Team von Pep Guardiola geht es unter der Woche in der Champions League gegen Borussia Dortmund weiter, ehe am kommenden Sonntag das Schlagerspiel gegen Liverpool folgt.