Manchester City Manchester City MCI AFC Bournemouth AFC Bournemouth BRN
Endstand
3:1
2:1 , 1:0
  • Erling Haaland
  • Erling Haaland
  • Nico O'Reilly
NEWS

City schlägt Überraschungsteam Bournemouth

Das Team von Pep Guardiola zeigt eine starke Leistung. Erling Haaland schnürt einen Doppelpack.

City schlägt Überraschungsteam Bournemouth Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Am zehnten Spieltag der Premier League sichert sich Manchester City einen 3:1-Heimsieg über Bournemouth. Damit bleiben die Skyblues auf Rang zwei erster Verfolger des FC Arsenal. Bournemouth rutscht hinter Liverpool auf Rang vier zurück.

Erling Haaland bringt die Citizens programmgemäß in Führung. Nach einem Konter über Rayan Cherki und Nico ist der Norweger frei durch und schiebt links unten ein. Wenig später wird den Citizens ein Eckball zum Verhängnis, Tormann Gianluigi Donnarumma faustet den Ball genau vor die Füße von Adams, dieser staubt zum 1:1-Ausgleich ab (25.).

Manchester City ist vom Gegentor aber nicht lange geschockt. Schon in Minute 33 gehen die Hausherren wieder in Führung. Nico leitet die Aktion ein, Haaland ist so wie beim 1:0 wieder frei vor dem gegnerischen Tormann und erzielt seinen 13. Saisontreffer.

Danach spielen die Skyblues ihren Gegner regelrecht schwindelig. Dokus feiner Pass landet bei Nico O'Reilly. Dieser ist vor dem Tor zu unentschlossen und so kann Jimenez gerade noch klären (34.). Haaland hätte schon einen Hattrick anschreiben können, wäre da nicht Djordje Petrovic im Bournemouth-Tor gewesen.


O'Reilly macht Deckel drauf



Im zweiten Durchgang drehen die Gäste auf und erarbeiten sich Chancen. Kroupi scheitert aber am diesmal gut reagierenden Donarumma. Doch just in dieser Drangphase des Gegners erhöht City die Führung. Foden bedient O'Reilly, der in den Strafraum zieht. Dort folgte ein Gurkerl durch die Beine von Petrovic (60.). Dann spielen es die Hausherren routiniert zu Ende.

Für das Team von Pep Guardiola geht es unter der Woche in der Champions League gegen Borussia Dortmund weiter, ehe am kommenden Sonntag das Schlagerspiel gegen Liverpool folgt.

UEFA Champions League 25/26
Rang Verein G DIFF S U N PKT
Paris Saint-Germain 1
Paris Saint-Germain 3 10 3 0 0 9
FC Bayern München 2
FC Bayern München 3 10 3 0 0 9
Inter Mailand 3
Inter Mailand 3 9 3 0 0 9
Arsenal FC 4
Arsenal FC 3 8 3 0 0 9
Real Madrid 5
Real Madrid 3 7 3 0 0 9
Borussia Dortmund 6
Borussia Dortmund 3 5 2 1 0 7
Manchester City 7
Manchester City 3 4 2 1 0 7
Newcastle United 8
Newcastle United 3 6 2 0 1 6
FC Barcelona 9
FC Barcelona 3 5 2 0 1 6
Liverpool FC 10
Liverpool FC 3 4 2 0 1 6
Chelsea FC 11
Chelsea FC 3 3 2 0 1 6
Sporting Lissabon 11
Sporting Lissabon 3 3 2 0 1 6
Qarabag FK 13
Qarabag FK 3 1 2 0 1 6
Galatasaray SK 14
Galatasaray SK 3 -1 2 0 1 6
Tottenham Hotspur 15
Tottenham Hotspur 3 1 1 2 0 5
PSV Eindhoven 16
PSV Eindhoven 3 2 1 1 1 4
Atalanta BC 17
Atalanta BC 3 -3 1 1 1 4
Olympique Marseille 18
Olympique Marseille 3 2 1 0 2 3
Atletico Madrid 19
Atletico Madrid 3 -1 1 0 2 3
FC Brügge 20
FC Brügge 3 -2 1 0 2 3
Athletic Bilbao 21
Athletic Bilbao 3 -3 1 0 2 3
Eintracht Frankfurt 22
Eintracht Frankfurt 3 -4 1 0 2 3
SSC Napoli 23
SSC Napoli 3 -5 1 0 2 3
Union Saint-Gilloise 24
Union Saint-Gilloise 3 -6 1 0 2 3
Juventus Turin 25 Juventus Turin 3 -1 0 2 1 2
Bodö/Glimt 26 Bodö/Glimt 3 -2 0 2 1 2
AS Monaco 27 AS Monaco 3 -3 0 2 1 2
SK Slavia Prag 28 SK Slavia Prag 3 -3 0 2 1 2
Pafos FC 29 Pafos FC 3 -4 0 2 1 2
Bayer Leverkusen 30 Bayer Leverkusen 3 -5 0 2 1 2
Villarreal CF 31 Villarreal CF 3 -3 0 1 2 1
FC Kopenhagen 32 FC Kopenhagen 3 -4 0 1 2 1
Olympiakos Piräus 33 Olympiakos Piräus 3 -7 0 1 2 1
FC Kairat Almaty 34 FC Kairat Almaty 3 -8 0 1 2 1
SL Benfica 35 SL Benfica 3 -5 0 0 3 0
Ajax Amsterdam 36 Ajax Amsterdam 3 -10 0 0 3 0
Playoffs
Qualifikationsspiele
Premier League 25/26
Rang Verein G DIFF S U N PKT
Arsenal FC 1
Arsenal FC 10 15 8 1 1 25
Manchester City 2
Manchester City 10 12 6 1 3 19
Liverpool FC 3
Liverpool FC 10 4 6 0 4 18
AFC Bournemouth 4
AFC Bournemouth 10 3 5 3 2 18
Tottenham Hotspur 5
Tottenham Hotspur 10 9 5 2 3 17
Chelsea FC 6 Chelsea FC 10 7 5 2 3 17
FC Sunderland 7 FC Sunderland 9 4 5 2 2 17
Manchester United 8 Manchester United 10 1 5 2 3 17
Crystal Palace 9 Crystal Palace 10 5 4 4 2 16
Brighton & Hove Albion 10 Brighton & Hove Albion 10 2 4 3 3 15
Aston Villa 11 Aston Villa 10 -1 4 3 3 15
Brentford FC 12 Brentford FC 10 -2 4 1 5 13
Newcastle United 13 Newcastle United 10 -1 3 3 4 12
FC Fulham 14 FC Fulham 10 -2 3 2 5 11
Everton FC 15 Everton FC 9 -3 3 2 4 11
Leeds United 16 Leeds United 10 -8 3 2 5 11
Burnley FC 17 Burnley FC 10 -7 3 1 6 10
West Ham United 18
West Ham United 10 -11 2 1 7 7
Nottingham Forest 19
Nottingham Forest 10 -12 1 3 6 6
Wolverhampton Wanderers 20
Wolverhampton Wanderers 10 -15 0 2 8 2
Champions League
UEFA Europa League
Abstieg
Gruppe G
Rang Verein G DIFF S U N PKT
Manchester City 1
Manchester City 3 11 3 0 0 9
Juventus Turin 2
Juventus Turin 3 5 2 0 1 6
Al Ain FC 3 Al Ain FC 3 -10 1 0 2 3
Wydad AC 4 Wydad AC 3 -6 0 0 3 0
Playoffs

