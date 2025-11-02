Stammklub von ÖFB-Stürmer wirft Trainer raus

Die Amtszeit von Vitor Pereira als Coach der Wolverhampton Wanderers ist vorbei.

Eine zehn Spiele andauernde Sieglosigkeit hat die Verantwortlichen zu diesem Schritt bewogen. Die Wolves liegen mit gerade einmal zwei Punkten auf dem 20. und letzten Tabellenrang.

Pereira übernahm Wolverhampton im Dezember 2024 und bewahrte den Klub vor dem drohenden Abstieg. Erst im vergangenen September wurde sein Vertrag um drei Jahre verlängert.

Bei Wolverhampton steht unter anderem auch ÖFB-Stürmer Sasa Kalajdzic bis 2027 unter Vertrag. Der baumlange Stürmer ist für die laufende Saison jedoch an den LASK verliehen.