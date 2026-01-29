These: Eine Niederlage gegen Aston Villa wäre eine Enttäuschung

Johannes Hofer:

Ein Sieg wäre wünschenswert. Der offensiv harmlose Auftritt vergangene Woche in Rotterdam gibt mir allerdings wenig Grund zum Optimismus. Sturm hat bei Feyenoord bestenfalls brav mitgespielt.

Das wird auch gegen Brann Bergen nicht reichen. Vom angekündigten "All-In" war wenig zu erkennen. Ob Sturms Sturm in einer Woche offensiv Zähne gewachsen sind, wird sich zeigen. Denn die wird es gegen strukturierte Norweger brauchen. Sonst gibt es auch gegen Brann Bergen wenig zu holen.

Bleibt es bei den vier Punkten, so war es eine erwartbar bescheidene Saison gegen großteils bessere und finanzkräftigere Teams. Der Überraschungsfaktor und das unbändige Aufbäumen gegen größere Teams fehlen dem Meister aktuell.

Aber vielleicht gelingt es ihnen ja gegen zumindest auf dem Papier ebenbürtige Skandinavier. Im Gegensatz zu den Grazer steht Brann aber vor dem Einzug in die K.o.-Playoffs, was für mich wiederum zeigt, dass auch für Sturm mehr möglich gewesen wäre.

Flo Hager:

Ein "es ist eh schon wurscht" wäre der komplett falsche Ansatz. In erster Linie wird das Spiel gegen Brann ein wichtiger Test, bevor es im Cup gegen Altach und in der Bundesliga in die entscheidende Phase des Grunddurchgang geht. Ein Sieg wäre wichtig fürs Selbstvertrauen und für den Weg mit Neo-Trainer Ingolitsch.

Nach der auch in der Höhe gerechten Niederlage gegen Feyenoord sehe ich Sturm nicht als Favorit, aber traue ihnen durchaus einen Sieg zu. Und ja: Sturm könnte Österreich durchaus in der Fünfjahreswertung helfen. Viele Punkte konnten die österreichischen Teams in dieser Europa-Saison ja nicht sammeln. Es Österreich schuldig zu sein, finde ich aber zu hoch gegriffen.

These: 18 Spiele gleichzeitig sind einfach viel zu viel! Wer soll da noch den Überblick behalten?