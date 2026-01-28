Europacöp

Die zehn besten ÖFB-Legionäre der Premier-League-Geschichte

Vor dem Europa-League-Duell von Salzburg bei Aston Villa rankt Europacöp die besten ÖFB-Spieler der Premier League.

Arnautovic, Fuchs, Scharner - oder doch ein ganz anderer Name?

In einer neuen Episode von Europacöp stellt Johannes Kristoferitsch sein Ranking der zehn besten ÖFB-Spieler in der Premier-League-Geschichte vor. Doch ganz so einfach bleibt es nicht: Johannes Hofer mischt das Klassement mit drei Jokern ordentlich auf.

Wer ist Österreichs Nummer eins auf der Insel?

Und: Passt diese Top 10 – oder würdest du komplett neu sortieren?

