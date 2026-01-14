Arsenal legt im EFL-Cup-Halbfinale gegen Chelsea vor

Premier-League-Spitzenreiter FC Arsenal geht im Hinspiel des EFL-Cup-Halbfinals gegen den FC Chelsea als Sieger hervor.

Die "Gunners" bejubeln an der Stamford Bridge einen 3:2-Sieg. White (7.), Gyökeres (49.) und Zubimendi (71.) treffen für Arsenal. Garnachos Doppelpack (57., 83.) ist zu wenig für die "Blues".

Damit kassiert der neue Chelsea-Cheftrainer Liam Rosenior bei seinem Heimdebüt die erste Niederlage. Das Rückspiel steigt am 4. Februar.

Bereits am Dienstag setzte sich Manchester City im Halbfinal-Hinspiel mit 2:0 gegen Newcastle United durch.