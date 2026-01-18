Droht Glasner nach Wutrede der Rauswurf bei Palace?

Oliver Glasner muss nach seiner Wutrede gegen den eigenen Verein englischen Berichten zufolge mit dem vorzeitigen Aus als Trainer von Crystal Palace rechnen.

Die Kommentare des 51-jährigen Österreichers hätten die Führungsriege des Vereins verärgert, hieß es unter anderem im "Guardian". Palace erwäge, seinen Trainer zu entlassen, nachdem sich dieser öffentlich darüber geäußert hatte, dass der Vorstand ihn und seine Spieler im Stich gelassen habe, schrieb die "Daily Mail".

Glasner hatte kürzlich bekanntgegeben, dass er seinen Vertrag nicht verlängern werde. Gültig ist dieser noch bis zum Ende dieser Saison. Er hatte es bei dieser Ankündigung allerdings nicht belassen, sondern in bemerkenswerter Weise danach öffentlich mit der Vereinsführung abgerechnet. Auslöser war der geplante Transfer von Leistungsträger Marc Guehi zu Manchester City vor dem Premier-League-Spiel gegen den AFC Sunderland.

Wechsel von Eze ärgert Glasner

"Unseren Kapitän einen Tag vor einem Spiel zu verkaufen, da habe ich überhaupt kein Verständnis für", hatte Glasner unter anderem gesagt: "Wenn dein Herz dir zweimal in einem Jahr herausgerissen wird, zuerst mit Eze, einen Tag vor einem Spiel im Sommer, und mit deinem Kapitän einen Tag vor einem Spiel - das kann ich nicht verstehen."

Er spielte dabei auf den Wechsel von Eberechi Eze im August vergangenen Jahres zum FC Arsenal an. Er sei seit über 30 Jahren im Fußball aktiv, so etwas habe er noch nie erlebt. "Wir fühlen uns im Stich gelassen", betonte Glasner: "Keine Unterstützung."