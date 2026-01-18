NEWS

Droht Glasner nach Wutrede der Rauswurf bei Palace?

Der Oberösterreicher könnte schon früher als geplant den Premier League-Klub verlassen müssen. Das steckt dahinter:

Droht Glasner nach Wutrede der Rauswurf bei Palace? Foto: © GETTY
Textquelle: © APA
Kommentare

Oliver Glasner muss nach seiner Wutrede gegen den eigenen Verein englischen Berichten zufolge mit dem vorzeitigen Aus als Trainer von Crystal Palace rechnen.

Die Kommentare des 51-jährigen Österreichers hätten die Führungsriege des Vereins verärgert, hieß es unter anderem im "Guardian". Palace erwäge, seinen Trainer zu entlassen, nachdem sich dieser öffentlich darüber geäußert hatte, dass der Vorstand ihn und seine Spieler im Stich gelassen habe, schrieb die "Daily Mail".

Glasner hatte kürzlich bekanntgegeben, dass er seinen Vertrag nicht verlängern werde. Gültig ist dieser noch bis zum Ende dieser Saison. Er hatte es bei dieser Ankündigung allerdings nicht belassen, sondern in bemerkenswerter Weise danach öffentlich mit der Vereinsführung abgerechnet. Auslöser war der geplante Transfer von Leistungsträger Marc Guehi zu Manchester City vor dem Premier-League-Spiel gegen den AFC Sunderland.

Wechsel von Eze ärgert Glasner

"Unseren Kapitän einen Tag vor einem Spiel zu verkaufen, da habe ich überhaupt kein Verständnis für", hatte Glasner unter anderem gesagt: "Wenn dein Herz dir zweimal in einem Jahr herausgerissen wird, zuerst mit Eze, einen Tag vor einem Spiel im Sommer, und mit deinem Kapitän einen Tag vor einem Spiel - das kann ich nicht verstehen."

Er spielte dabei auf den Wechsel von Eberechi Eze im August vergangenen Jahres zum FC Arsenal an. Er sei seit über 30 Jahren im Fußball aktiv, so etwas habe er noch nie erlebt. "Wir fühlen uns im Stich gelassen", betonte Glasner: "Keine Unterstützung."

Mehr zum Thema

Nach nächster Niederlage: Glasner schießt gegen Vereinsführung

Nach nächster Niederlage: Glasner schießt gegen Vereinsführung

Premier League
56
Wieder nix! Nächste Niederlage für Glasners Palace

Wieder nix! Nächste Niederlage für Glasners Palace

Premier League
6
Arsenal lässt bei Abstiegskandidat wichtige Punkte liegen

Arsenal lässt bei Abstiegskandidat wichtige Punkte liegen

Premier League
3
Glasner-Kapitän kurz vor Wechsel zu ManCity

Glasner-Kapitän kurz vor Wechsel zu ManCity

Premier League
9
Perfekte Carrick-Premiere! United gewinnt Manchester-Derby

Perfekte Carrick-Premiere! United gewinnt Manchester-Derby

Premier League
6
Premier League LIVE: Manchester United - Manchester City

Premier League LIVE: Manchester United - Manchester City

Premier League
2
Liverpool strauchelt auch gegen Aufsteiger Burnley

Liverpool strauchelt auch gegen Aufsteiger Burnley

Premier League
Kommentare

Kommentare

Fußball FC Arsenal Manchester City Crystal Palace Oliver Glasner AFC Sunderland FC Sunderland Eberechi Eze Marc Guehi Großbritannien Fußball International England (Fußball) Premier League