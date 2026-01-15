NEWS

Bitter! Maxi Wöber muss weiter zuschauen

Muskuläre Probleme plagen den ÖFB-Legionär weiterhin. Für das nächste Spiel der Bremer ist der Verteidiger außen vor.

Bitter! Maxi Wöber muss weiter zuschauen Foto: © GEPA
Nächster Rückschlag für Maximilian Wöber!

Weiterhin plagen den ÖFB-Verteidiger muskuläre Probleme im Oberschenkel. Darum fehlt Wöber auch im Aufgebot für das kommende Bundesliga-Spiel gegen Eintracht Frankfurt (Freitag, ab 20.30 im LIVE-Ticker).

Der 27-Jährige kam bislang nur beim Auftakt des DFB-Pokals zum Zug. Anschließend setzte ihn eine Oberschenkelverletzung außer Gefecht, die Wöber wohl weiterhin nicht völlig überwunden hat.

