Ehemaliger LigaZwa-Kicker schoss Real Madrid aus dem Cup

Das erste Spiel nach Xabi Alonso ging für Real Madrid gehörig schief!

Mit 2:3 unterlagen die "Königlichen" dem Zweitligisten Alabacete Balompie im Achtelfinale der Copa del Rey (zum Spielbericht >>>).

Einen maßgeblichen Anteil an der Pokal-Sensation hatte ein ehemaliger LigaZwa-Stürmer: Jefté Betancor, ab der 58. Minute als Joker am Feld, stürzte Real mit einem Doppelpack (82., 90.) noch tiefer in die Krise.

Vor nicht allzu langer Zeit ging der 32-jährige Spanier zweieinhalb Jahre lang in Österreich auf Torjagd.

Von Stadl-Paura in die Bundesliga

Jänner 2018: Als damaliger Regionalligist schlägt der ATSV Stadl-Paura (heute 2. Liga Mittewest, achthöchste Spielklasse) in Spanien zu und verpflichtet den damals 24-jährigen Betancor.

In zehn RLM-Partien netzte der Stürmer neun Mal, wodurch der SV Mattersburg - zu diesem Zeitpunkt in der Bundesliga - auf ihn aufmerksam wird.

Im österreichischen Fußball-Oberhaus kommt Betancor nicht über die Jokerrolle hinaus, es geht leihweise zur Vorwärts Steyr und anschließend fix zur SV Ried in die 2. Liga.

Meister zum Abschluss

Bei Steyr läuft es ganz ordentlich (fünf Tore), im Innviertel dann richtig gut. Unter Gerald Baumgartner war Betancor der beste Torschütze des Teams, das am Ende der Saison als Meister aufstieg. Mit diesem Erfolg endet das Kapitel Österreich für den Spanier.

Es geht nach Rumänien, wo er vor allem bei FCV Farul richtig bombt. Das bringt ihm wiederum einen Wechsel zu CFR Cluj ein. Nach einer Halbjahres-Leihe zu Pafos verschlägt es den Stürmer nach Griechenland, wo er bei Panserraikos seine zahlenmäßig beste Saison spielte.

Zu diesem Zeitpunkt "gehörte" Betancor bereits Olympiakos. Für den griechischen Top-Klub bestritt er jedoch kein einziges Spiel, wurde immer wieder ausgeliehen.

Aktuell spielt er also für Alabacete, wo es mit vier Toren in 18 Liga-Spielen ordentlich läuft. Den Doppelpack gegen Real Madrid ist dem ehemaligen LigaZwa-Kicker aber nicht mehr zu nehmen.