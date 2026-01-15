NEWS

Doch nicht Sturm Graz! Kiel verpflichtet Stürmertalent

Kurz vor Weihnachten wurde der 19-Jährige noch mit einem Wechsel zu Sturm Graz in Verbindung gebracht, nun verschlägt es ihn doch nach Deutschland.

Der Transfer von Aldin Jakupovic zu Sturm Graz ist vom Tisch! Wie der deutsche Zweitligist Holstein Kiel am Mittwoch bekannt gab, wechselt der Stürmer in die Hafenstadt.

Der 19-Jährige unterschreibt einen Vertrag bis 30. Juni 2030. Zuvor lief er für den slowenischen Erstligisten NK Bravo auf. Dort kam er in der laufenden Saison auf 17 Einsätze, bei denen er fünf Tore erzielte. 36 Mal trug er von der U16 bis zur U21 das Trikot von Slowenien.

„Es ist für mich ein großer Schritt, aus meiner Heimat Slowenien hier in die deutsche Zweite Liga. Aber ich bin überzeugt davon, dass Holstein Kiel für mich genau die richtige Adresse ist", wird Jakupovic vom Verein zitiert.

Auch der Geschäftsführer der Kieler ist vom Youngster angetan: „Aldin zeichnen neben seiner auffälligen Geschwindigkeit zudem ein beidfüßiger Torabschluss und Durchsetzungsstärke aus“.

Auch Sturm Graz war interessiert

Vor Weihnachten wurde der Stürmer mit einem Wechsel zum österreichischen Meister in Verbindung gebracht.

Sturm Graz wollte bereits im Sommer einen Transfer mit dem 19-Jährigen abschließen, damals wollte der Spieler aber noch in seiner Heimat Spielminuten sammeln.

