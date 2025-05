Hansi Flick konnte in seiner ersten Saison beim FC Barcelona bereits das nationale Double sowie den Supercup gewinnen. Um an die Erfolge auch in der kommenden Saison anschließen zu können, haben die Katalanen bereits zwei mögliche Neuzugänge im Visier.

Wie die "Bild" berichtet, möchte Hansi Flick Darwin Nunez von FC Liverpool als Back-up für Altstar Robert Lewandowski in das Camp Nou lotsen. Hauptgrund ist, dass man zu sehr vom Offensivtrio Raphinha, Lewandowski und Lamine Yamal abhängig sei und der polnische Stürmer besonders gegen Ende der Saison immer wieder verletzungsanfällig war.

Dabei bleibt natürlich die Frage nach der finanziellen Machbarkeit des Transfers. Barcelona ist nach wie vor verschuldet und hat oft Probleme Spieler zu registrieren. So auch im vergangenen Winter, als man Schwierigkeiten hatte, Dani Olmo für die zweite Hälfte der Saison registrieren zu können.

Kommt doch ein englischer Nationalspieler?

Zudem wird der 25-jährige Uruguayer mit einem aktuellen Marktwert von 50 Millionen auch nicht sonderlich günstig zu haben sein. Deshalb ist man auch im Sommer auf Verkäufe angewiesen, um neue Spieler holen zu können.

Dennoch sollen die Katalanen auch schon einen zweiten Premier-League-Spieler im Auge haben. Marcus Rashford, aktuell an Aston Villa ausgeliehen, hat unter Trainer Ruben Amorim bei Manchester United keine Zukunft mehr. Dieser hat zwar auch einen Marktwert von 50 Millionen Euro, dürfte aber billiger zu haben sein und soll auch bereit sein, auf Gehalt zu verzichten.

Rashfords Berater Pini Zahavi hat zudem beste Kontakte zu den Katalanen, da er auch Robert Lewandowski vertritt und bereits den Transfer des Stürmers von den Bayern eingefädelt hat.

