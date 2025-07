Der FC Arsenal soll kurz vor dem nächsten Blockbuster-Transfer stehen. Mit Viktor Gyökeres sichern sich die Gunners wohl einen der begehrtesten Stürmer Europas.

Dies berichtet der in England stets gut informierte Journalist David Ornstein. Demnach steht der Gyökeres Wechsel nach London kurz bevor, die Gunners und die Portugiesen seien in fortgeschrittenen Verhandlungen.

Auch der Transferinsider Fabrizio Romano berichtet, dass das berühmte „Here we go“ nun sehr schnell folgen könnte. Der Schwede will zu den Gunnars in die Premier League, was generell schon einmal ein wichtiger Schritt für einen möglichen Vollzug darstellt.

Nach der Verpflichtung von Martin Zubimendi (hier weiterlesen >>>) könnte Arsenal bald den nächsten ganz großen Transfer in diesem Sommer landen.