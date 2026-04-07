Stift balancieren: Arsenal mit kurioser Trainingsmethode

Mit 70 Punkten führt Arsenal derzeit die Premier League an. Am Dienstag wartet das CL-Viertelfinale bei Sporting Lissabon (ab 21:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Cheftrainer Mikel Arteta gilt dabei als besonders innovativ. Für Trainingsmethoden oder Ansprachen lässt er sich immer wieder kuriose Ideen einfallen.

Arteta erklärt sich

Für Diskussionsstoff sorgt derzeit ein Video der Arsenal-Spieler, wo sie im Kreis Stifte balancieren müssen und zeitgleich einen Ball führen.

Auf einer Pressekonferenz erklärt der Spanier seine Methoden: "Eine Trainingseinheit muss verschiedene Elemente enthalten. Und sie muss mit den Botschaften zusammenhängen, die wir vermitteln, sowie mit den Absprachen und Verpflichtungen, die wir miteinander eingegangen sind."

Konkret auf die Stifte-Einheit angesprochen meint Arteta: "Das bleibt in der Kabine."

Die Übung im Video: