"You"ll Never Walk Alone": Liverpool plant Jota-Gedenkfeier

Der FC Liverpool wird bei seinem ersten Testspiel vor der neuen Saison des verstorbenen Profis Diogo Jota und seines Bruders André Silva gedenken.

Bei der Auswärtspartie am Sonntag gegen Preston North End soll mit mehreren Aktionen an die beiden Spieler erinnert werden, die vergangene Woche bei einem Verkehrsunfall in Spanien ums Leben gekommen sind. Vor dem Anpfiff wird in Preston die Liverpool-Klubhymne "You"ll Never Walk Alone" gespielt.

Preston-Anhänger wollen zusammen mit den anreisenden Liverpool-Fans einen Kranz niederlegen. Außerdem wird eine Schweigeminute abgehalten, während auf den Stadionbildschirmen und Banden an die Brüder erinnert wird.

Beide Mannschaften treten mit Trauerflor an. Prestons Stadionmagazin wird als Sonderausgabe mit Widmungen herausgegeben. Die Gedenkfeier vor dem Anpfiff des Testspiels wird auf dem Youtube-Kanal und weiteren Social-Media-Kanälen der "Reds" übertragen.

Nummer 20 wird nie mehr vergeben

Später wurde bekannt, dass die Rückennummer 20 von Jota künftig nicht mehr vergeben wird. "Indem wir diese Rückennummer zurückziehen, machen wir sie unsterblich - und damit für immer unvergessen", sagte Liverpools Sportdirektor Michael Edwards in einer Mitteilung.

Jota werde "für immer unsere Nummer 20 sein". Man habe sich nach Rücksprache mit Jotas Witwe, die am Freitag mit der Familie Liverpool besuchte, zu diesem Schritt entschieden.

"Ich glaube, dass dies das erste Mal in der Geschichte des Liverpool Football Club ist, dass eine solche Ehre einer Einzelperson zuteilwird. Daher können wir sagen, dass dies ein einzigartiger Tribut an eine einzigartige, wunderbare Person ist", so Edwards weiter.