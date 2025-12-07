NEWS

Nach Bankplatz: Salah kritisiert Liverpool scharf

Der ägyptische Star Mohamed Salah nahm zuletzt vermehrt auf der Bank Platz. Nun kritisiert er seinen Verein und spricht auch über seine Beziehung zu Trainer Slot.

Nach Bankplatz: Salah kritisiert Liverpool scharf Foto: © getty
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Liverpool-Star Mohamed Salah hat sich in einem Interview mit "Viaplay Norway" deutlich zu seiner aktuellen Rolle im Team geäußert.

Beim 3:3 gegen Leeds United (zum Spielbericht >>>) ist Salah erneut nur auf der Bank gesessen und ist auch in der Schlussphase nicht in die Partie gekommen.

Der 33-Jährige zeigte sich überrascht und enttäuscht darüber: "Es ist für mich nicht akzeptabel, erneut nicht in der Startelf zu stehen – und ich weiß nicht, warum das passiert", sagt Salah.

Anscheinend belastende Beziehung zu Slot

Er betont, dass er sich nicht erklären könne, weshalb er aktuell weniger Einsatzzeit bekomme: "Ich verstehe es nicht und es ist nicht akzeptabel für mich. Man wirft mich unter den Bus."

Zudem spricht er von einer veränderten Beziehung zum Trainer: "Wir hatten ein gutes Verhältnis – und plötzlich haben wir gar keine Beziehung mehr. Ich weiß nicht, wieso."

Der Verein hat sich bislang nicht offiziell zu Salahs Aussagen geäußert.

Die 20 teuersten Neuzugänge des FC Liverpool

#20 - Ryan Gravenberch - 40 Millionen Euro
#20 - Ibrahima Konaté - 40 Millionen Euro

Slideshow starten

23 Bilder

Mehr zum Thema

0:2 aufgeholt, 2:3 ausgeglichen! Leeds knöpft Liverpool Punkt ab

0:2 aufgeholt, 2:3 ausgeglichen! Leeds knöpft Liverpool Punkt ab

Premier League
Manchester City macht Druck auf die Tabellenspitze

Manchester City macht Druck auf die Tabellenspitze

Premier League
Last-Minute-Nackenschlag! Arsenal mit zweiter Saisonniederlage

Last-Minute-Nackenschlag! Arsenal mit zweiter Saisonniederlage

Premier League
Messi jubelt gegen Müller! Inter Miami gewinnt erstmals MLS-Cup

Messi jubelt gegen Müller! Inter Miami gewinnt erstmals MLS-Cup

International
1
Barcelona gewinnt Acht-Tore-Spektakel bei Betis

Barcelona gewinnt Acht-Tore-Spektakel bei Betis

La Liga
3
Tor und zwei Assists für Baumgartner! Leipzig dominiert Frankfurt

Tor und zwei Assists für Baumgartner! Leipzig dominiert Frankfurt

Deutsche Bundesliga
9
Deutsche Bundesliga LIVE: RB Leipzig - Eintracht Frankfurt

Deutsche Bundesliga LIVE: RB Leipzig - Eintracht Frankfurt

Deutsche Bundesliga
Kommentare

Kommentare

Florian Wirtz Premier League Fußball Fußball International England (Fußball) FC Liverpool Mohamed Salah Arne Slot