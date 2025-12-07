Nach Bankplatz: Salah kritisiert Liverpool scharf
Der ägyptische Star Mohamed Salah nahm zuletzt vermehrt auf der Bank Platz. Nun kritisiert er seinen Verein und spricht auch über seine Beziehung zu Trainer Slot.
Liverpool-Star Mohamed Salah hat sich in einem Interview mit "Viaplay Norway" deutlich zu seiner aktuellen Rolle im Team geäußert.
Beim 3:3 gegen Leeds United (zum Spielbericht >>>) ist Salah erneut nur auf der Bank gesessen und ist auch in der Schlussphase nicht in die Partie gekommen.
Der 33-Jährige zeigte sich überrascht und enttäuscht darüber: "Es ist für mich nicht akzeptabel, erneut nicht in der Startelf zu stehen – und ich weiß nicht, warum das passiert", sagt Salah.
Anscheinend belastende Beziehung zu Slot
Er betont, dass er sich nicht erklären könne, weshalb er aktuell weniger Einsatzzeit bekomme: "Ich verstehe es nicht und es ist nicht akzeptabel für mich. Man wirft mich unter den Bus."
Zudem spricht er von einer veränderten Beziehung zum Trainer: "Wir hatten ein gutes Verhältnis – und plötzlich haben wir gar keine Beziehung mehr. Ich weiß nicht, wieso."
Der Verein hat sich bislang nicht offiziell zu Salahs Aussagen geäußert.