Nach Bankplatz: Salah kritisiert Liverpool scharf

Liverpool-Star Mohamed Salah hat sich in einem Interview mit "Viaplay Norway" deutlich zu seiner aktuellen Rolle im Team geäußert.

Beim 3:3 gegen Leeds United (zum Spielbericht >>>) ist Salah erneut nur auf der Bank gesessen und ist auch in der Schlussphase nicht in die Partie gekommen.

Der 33-Jährige zeigte sich überrascht und enttäuscht darüber: "Es ist für mich nicht akzeptabel, erneut nicht in der Startelf zu stehen – und ich weiß nicht, warum das passiert", sagt Salah.

Anscheinend belastende Beziehung zu Slot

Er betont, dass er sich nicht erklären könne, weshalb er aktuell weniger Einsatzzeit bekomme: "Ich verstehe es nicht und es ist nicht akzeptabel für mich. Man wirft mich unter den Bus."

Zudem spricht er von einer veränderten Beziehung zum Trainer: "Wir hatten ein gutes Verhältnis – und plötzlich haben wir gar keine Beziehung mehr. Ich weiß nicht, wieso."

Der Verein hat sich bislang nicht offiziell zu Salahs Aussagen geäußert.