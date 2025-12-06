0:2 aufgeholt, 2:3 ausgeglichen! Leeds knöpft Liverpool Punkt ab

Nächster Punktverlust für den FC Liverpool: Bei Leeds United reicht es am 15. Spieltag trotz 2:0- und 3:2-Führung nur zu einem 3:3.

Nach einer torlosen ersten Hälfte sorgt ein schneller Doppelschlag durch Hugo Ekitike (48., 50.) für eine vermeintlich komfortable Führung. Dominic Calvert-Lewin (73.) und Anton Stach (75.) schlagen aber ähnlich schnell zu.

Nach der erneuten Führung durch Dominik Szoboszlai (80.) gibt es durch Ao Tanaka (90.+6) für die Gastgeber ein sehr spätes Happy End.

Liverpool steckt als Achter weiterhin im Mittelfeld der Premier League fest. Leeds (15 Punkte, Rang 16) vergrößert seinen Polster auf die Abstiegszone etwas.