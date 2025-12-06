Leeds United Leeds United LEE Liverpool FC Liverpool FC LFC
Endstand
3:3
0:0 , 3:3
  • Dominic Calvert-Lewin
  • Anton Stach
  • Ao Tanaka
  • Hugo Ekitike
  • Hugo Ekitike
  • Dominik Szoboszlai
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Aufstellung
  • Statistik
  • Details
  • Tabelle
NEWS

0:2 aufgeholt, 2:3 ausgeglichen! Leeds knöpft Liverpool Punkt ab

Während Liverpool weiter flügellahm agiert, holt Leeds einen weiteren wichtigen Punkt gegen ein Top-Team.

0:2 aufgeholt, 2:3 ausgeglichen! Leeds knöpft Liverpool Punkt ab Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Nächster Punktverlust für den FC Liverpool: Bei Leeds United reicht es am 15. Spieltag trotz 2:0- und 3:2-Führung nur zu einem 3:3.

Nach einer torlosen ersten Hälfte sorgt ein schneller Doppelschlag durch Hugo Ekitike (48., 50.) für eine vermeintlich komfortable Führung. Dominic Calvert-Lewin (73.) und Anton Stach (75.) schlagen aber ähnlich schnell zu.

Nach der erneuten Führung durch Dominik Szoboszlai (80.) gibt es durch Ao Tanaka (90.+6) für die Gastgeber ein sehr spätes Happy End.

Liverpool steckt als Achter weiterhin im Mittelfeld der Premier League fest. Leeds (15 Punkte, Rang 16) vergrößert seinen Polster auf die Abstiegszone etwas.

Mehr zum Thema

Manchester City macht Druck auf die Tabellenspitze

Manchester City macht Druck auf die Tabellenspitze

Premier League
Last-Minute-Nackenschlag! Arsenal mit zweiter Saisonniederlage

Last-Minute-Nackenschlag! Arsenal mit zweiter Saisonniederlage

Premier League
Tor und zwei Assists für Baumgartner! Leipzig dominiert Frankfurt

Tor und zwei Assists für Baumgartner! Leipzig dominiert Frankfurt

Deutsche Bundesliga
2
Deutsche Bundesliga LIVE: RB Leipzig - Eintracht Frankfurt

Deutsche Bundesliga LIVE: RB Leipzig - Eintracht Frankfurt

Deutsche Bundesliga
Laimer und Wimmer treffen bei Siegen für Bayern und Wolfsburg

Laimer und Wimmer treffen bei Siegen für Bayern und Wolfsburg

Deutsche Bundesliga
1
Deutsche Bundesliga LIVE: Konferenz mit Stuttgart - Bayern

Deutsche Bundesliga LIVE: Konferenz mit Stuttgart - Bayern

Deutsche Bundesliga
Trainereffekt bleibt aus: Mainz unterliegt auch Mönchengladbach

Trainereffekt bleibt aus: Mainz unterliegt auch Mönchengladbach

Deutsche Bundesliga
2
Kommentare

Kommentare

Premier League Fußball Fußball International England (Fußball) FC Liverpool Leeds United