Juventus lässt Aufsteiger Cremonese keine Chance

Juventus Turin fährt am 20. Spieltag der Serie A einen 5:0-Kantersieg gegen US Cremonese ein.

Der Aufsteiger rund um Jamie Vardy liegt bereits nach einer Viertelstunde mit 0:2 zurück. Bremer (12.) und Jonathan David (15.) treffen innerhalb von drei Minuten.

Cremonese-Coach Nicola muss nach einer Roten Karte die Coaching-Zone verlassen und sieht von der Tribüne, wie die Gastgeber mit 3:0 in Führung gehen. Yildiz verschießt seinen Elfmeter zunächst zwar, bringt den Rebound aber im Tor unter (35.).

Nach der Pause befördert Gäste-Verteidiger Terracciano den Ball ins eigene Tor (48.) und McKennie sorgt mit seinem Treffer für den 5:0-Endstand (64.). Mit dem klaren Heimerfolg zieht Juve in der Tabelle an der Roma vorbei und ist nun Vierter. Aufsteiger Cremonese nimmt Rang 13 ein.

CFC Genua (Tabellen-15.) gewinnt am Montag zudem mit 3:0 gegen Cagliari Calcio (16.) und holt damit den ersten Dreier nach zuletzt fünf sieglosen Partien in Serie.