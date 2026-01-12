- Bremer
- Jonathan David
-
Kenan Yildiz
-
Filippo Terracciano e
-
Weston McKennie
Juventus lässt Aufsteiger Cremonese keine Chance
Die "Bianconeri" ziehen mit dem Kantersieg in der Tabelle an der Roma vorbei. Auch Genua gewinnt am Montag deutlich.
Juventus Turin fährt am 20. Spieltag der Serie A einen 5:0-Kantersieg gegen US Cremonese ein.
Der Aufsteiger rund um Jamie Vardy liegt bereits nach einer Viertelstunde mit 0:2 zurück. Bremer (12.) und Jonathan David (15.) treffen innerhalb von drei Minuten.
Cremonese-Coach Nicola muss nach einer Roten Karte die Coaching-Zone verlassen und sieht von der Tribüne, wie die Gastgeber mit 3:0 in Führung gehen. Yildiz verschießt seinen Elfmeter zunächst zwar, bringt den Rebound aber im Tor unter (35.).
Nach der Pause befördert Gäste-Verteidiger Terracciano den Ball ins eigene Tor (48.) und McKennie sorgt mit seinem Treffer für den 5:0-Endstand (64.). Mit dem klaren Heimerfolg zieht Juve in der Tabelle an der Roma vorbei und ist nun Vierter. Aufsteiger Cremonese nimmt Rang 13 ein.
CFC Genua (Tabellen-15.) gewinnt am Montag zudem mit 3:0 gegen Cagliari Calcio (16.) und holt damit den ersten Dreier nach zuletzt fünf sieglosen Partien in Serie.