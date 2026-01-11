Ausgerechnet Ex-Stürmer trifft: ManUnited scheidet im FA Cup aus

Manchester United scheidet bereits in der dritten Runde des FA Cup aus.

Die Red Devils unterliegen Brighton & Hove Albion trotz drückender Überlegenheit mit 1:2 im eigenen Old Trafford.

Dabei beginnt die Partie für Manchester United vielversprechend. Die Gastgeber kontrollieren das Geschehen mit 60 % Ballbesitz und drängen die Gäste tief in die eigene Hälfte zurück.

Doch die Statistik offenbart das grundlegende Problem: Von insgesamt 19 Schüssen finden lediglich sieben den Weg aufs Tor. Brighton hingegen agiert richtig effizient - mit nur zwei Schüssen auf das Tor erzielen die Seagulls zwei Treffer.

Den ersten Schock für die Heimfans setzt Brajan Gruda noch vor der Pause. Der junge Flügelspieler bringt Brighton in Führung und legt damit den Grundstein für die große Überraschung im Theatre of Dreams.

Welbeck erhöht, Sesko verkürzt vergeblich

Nach dem Seitenwechsel hofft Old Trafford auf eine Reaktion der Hausherren, doch es kommt noch dicker. Erneut ist es Gruda, der als Vorbereiter brilliert und Danny Welbeck mustergültig für das 2:0 bedient. Der Ex-United-Stürmer trifft gegen seinen ehemaligen Verein und verschärft die Krise der Red Devils weiter.

Manchester United wirft nun alles nach vorne. Ein Hoffnungsschimmer keimt auf, als Benjamin Sesko nach einer präzisen Vorlage von Bruno Fernandes per Kopf auf 1:2 verkürzt. Es ist Seskos einziger Treffer an einem Abend, an dem er zwar drei Schüsse aufs Tor bringt, aber meist glücklos agiert.

Laceys Platzverweis besiegelt das Schicksal

Die Schlussoffensive der Gastgeber wird jedoch jäh gestoppt. Der erst kurz zuvor eingewechselte Shea Lacey erweist seinem Team einen Bärendienst.

Nach bereits erfolgter Verwarnung holt er sich wegen eines weiteren Fouls die Gelb-Rote Karte von Schiedsrichter Simon Hooper ab. In Unterzahl und nach einem hitzigen Spiel, in dem auch Kobbie Mainoo und Harry Maguire Gelb sehen, kann United dem Match keine Wende mehr geben.

Für Manchester United bedeutet diese Niederlage das schmerzhafte Ende aller FA Cup-Träume. Brighton hingegen marschiert dank Effizienz und disziplinierter Leistung triumphierend in die nächste Runde.

West Ham muss in die Verlängerung, Arsenal mühelos weiter

In den anderen FA-Cup-Spielen am Sonntag bleiben die Überraschungen weitestgehend aus. Arsenal gewinnt beim FC Portsmouth mit 4:1. Leeds United setzt sich auswärts gegen Derby County durch. Hull City gewinnt nach Elferschießen gegen die Blackburn Rovers.

Ebenso setzt sich Swansea City gegen West Bromwich Albion nach Penaltys durch. In die Verlängerung muss hingegen West Ham United gegen die Queens Park Rangers. Die "Hammers" gewinnen am Ende mit 2:1.