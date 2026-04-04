Souveräner Auftritt! Chelsea zieht ins Halbfinale des FA-Cups ein

Der FC Chelsea löst das Halbfinal-Ticket im FA-Cup!

Beim lockeren 7:0-Heimerfolg über den Drittligisten Port Vale geben sich die "Blues" keine Blöße. Nach vier Pflichtspielpleiten gibt es daher wieder einen Sieg zu bejubeln.

Nach nur etwas mehr als 60 Sekunden dürfen die "Blues" schon jubeln. Der Chelsea-Youngster Jorrel Hato trifft nach einem Eckball zum 1:0 (2.).

Zudem erhöht der favorisierende Gastgeber nach einem Treffer von Joao Pedro ins linke auf 2:0 (25.). Noch vor dem Seitenwechsel besorgt Cole Palmer per Abstauber die 3:0-Halbzeitführung (42.).

Chelsea auch nach der Pause weiterhin in Torlaune

Genau in dieser Tonart setzt sich die Partie auch fort. Tosin Adarabioyo (57.) und der junge Brasilianer Andrey Santos (69.) erhöhen jeweils per Kopf zum 5:0.

Der nächste Chelsea-Youngster Estevao (82.) und Alejandro Garnacho per Elfmeter (90.+1) fixieren den Kantersieg.

Somit folgt Chelsea nun Manchester City nach deren Kantersieg über Liverpool in die Vorschlussrunde des FA-Cups.

Arsenal möchte als PL-Spitzenreiter beim Zweitligisten aus Southampton am Samstagabend (im LIVE-Ticker ab 21:00 Uhr) noch nachziehen.