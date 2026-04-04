Unter Lijnders! Manchester City deklassiert Liverpool im FA-Cup

Nach dem Seitenwechsel zeigt sich Liverpool von dem schnellen Doppelschlag überrumpelt, kassiert nur fünf Minuten nach Wiederanpfiff das 0:3: O'Reilly spielt auf Cherki, dessen Steckpass Semenyo erreicht. Mit einem gefühlvollen Lupfer überwindet der Winter-Neuzugang Liverpool-Keeper Mamardashvili zum 3:0.
Haaland macht mit seinem dritten Treffer nur sieben Minuten später alles klar, trifft aus kurzer Distanz zum 4:0 (57.).
Aus Liverpool-Sicht wird der Nachmittag noch dramatischer, als Mo Salah einen Foulelfmeter vergibt und an City-Schlussmann Trafford scheitert (64.).
Arsenal und Chelsea noch dabei
Als erstes Team sichert sich ManCity damit das Ticket für das Halbfinale des ältesten Fußball-Pokalwettbewerbs der Welt.
Mit dem FC Arsenal (vs. Southampton), dem FC Chelsea (vs. Port Vale) und West Ham United sowie Leeds United sind noch vier weitere Premier-League-Klubs im Rennen.