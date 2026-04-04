Unter Lijnders! Manchester City deklassiert Liverpool im FA-Cup

Manchester City deklassiert den FC Liverpool mit 4:0 und steht im Halbfinale des FA-Cups. Zum Matchwinner avanciert der norwegische Starstürmer Erling Haaland mit einem Dreierpack - es ist der bereits 28. seiner Karriere.

Lange sehen die Fans im Etihad Stadium eine recht ausgeglichene Partie mit Chancen auf beiden Seiten.

Kurz vor der Pause bringt Haaland die an diesem Nachmittag von Ex-Salzburg-Coach Pep Lijnders betreute Elf - Pep Guardiola sitzt gesperrt auf der Tribüne - aber per Foulelfmeter in Führung (39.). Nur wenige Minuten später trifft der Norweger erneut: Semenyo flankt von der Torauslinie von rechts nach innen, wo Haaland Konaté enteilt und ins lange Eck köpft (45.+2.).

Salah vergibt Elfmeter