Manchester City Manchester City MCI Liverpool FC Liverpool FC LFC
Endstand
4:0
2:0 , 2:0
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Unter Lijnders! Manchester City deklassiert Liverpool im FA-Cup

Die "Skyblues" ziehen mit einem Kantersieg ins Halbfinale des prestigeträchtigen Pokalbewerbs ein. Erling Haaland schnürt einen Triplepack.

Unter Lijnders! Manchester City deklassiert Liverpool im FA-Cup Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
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Manchester City deklassiert den FC Liverpool mit 4:0 und steht im Halbfinale des FA-Cups. Zum Matchwinner avanciert der norwegische Starstürmer Erling Haaland mit einem Dreierpack - es ist der bereits 28. seiner Karriere.

Lange sehen die Fans im Etihad Stadium eine recht ausgeglichene Partie mit Chancen auf beiden Seiten.

Kurz vor der Pause bringt Haaland die an diesem Nachmittag von Ex-Salzburg-Coach Pep Lijnders betreute Elf - Pep Guardiola sitzt gesperrt auf der Tribüne - aber per Foulelfmeter in Führung (39.). Nur wenige Minuten später trifft der Norweger erneut: Semenyo flankt von der Torauslinie von rechts nach innen, wo Haaland Konaté enteilt und ins lange Eck köpft (45.+2.).

Salah vergibt Elfmeter

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Pep Lijnders rückte am Samstag an vorderste Reihe
Foto: ©GETTY

Nach dem Seitenwechsel zeigt sich Liverpool von dem schnellen Doppelschlag überrumpelt, kassiert nur fünf Minuten nach Wiederanpfiff das 0:3: O'Reilly spielt auf Cherki, dessen Steckpass Semenyo erreicht. Mit einem gefühlvollen Lupfer überwindet der Winter-Neuzugang Liverpool-Keeper Mamardashvili zum 3:0.

Haaland macht mit seinem dritten Treffer nur sieben Minuten später alles klar, trifft aus kurzer Distanz zum 4:0 (57.).

Aus Liverpool-Sicht wird der Nachmittag noch dramatischer, als Mo Salah einen Foulelfmeter vergibt und an City-Schlussmann Trafford scheitert (64.).

Arsenal und Chelsea noch dabei

Als erstes Team sichert sich ManCity damit das Ticket für das Halbfinale des ältesten Fußball-Pokalwettbewerbs der Welt.

Mit dem FC Arsenal (vs. Southampton), dem FC Chelsea (vs. Port Vale) und West Ham United sowie Leeds United sind noch vier weitere Premier-League-Klubs im Rennen.

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