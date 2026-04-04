NEWS

Ex-Spurs-Kicker verkündet Karriereende

Der 34-Jährige kehrt dem Profifußball den Rücken. Zuletzt war der ehemalige Spurs-Mittelfeldspieler vereinslos.

Ex-Spurs-Kicker verkündet Karriereende Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Der frühere Spurs-Kicker Victor Wanyama hat das Ende seiner Profikarriere bekanntgegeben.

Wie der 34-Jährige auf Instagram mitteilt, zieht er sich mit sofortiger Wirkung aus dem Profigeschäft zurück. Zuletzt war der 65-fache Nationalspieler Kenias vereinslos.

Auf seinem Zenit zählte Wanyama im Trikot der Spurs zeitweise zu den besten defensiven Mittelfeldspielern der englischen Premier League. Für die Londoner und den FC Southampton kam er insgesamt auf 154 Spiele im englischen Oberhaus.

Spielte auch in Schottland und der MLS

Darüber hinaus kickte Wanyama unter anderem auch in der MLS, Belgien sowie in Schottland. Mit Celtic Glasgow gewann der Kenianer 2013 das Double und 2012 die schottische Meisterschaft.

"Heute gebe ich meinen Rücktritt vom Fußball bekannt. Vier verschiedene Länder. Sechs verschiedene Vereine. Ein Junge aus Muthurwa mit einem großen Traum, der jedes Mal, wenn ich den Platz betrat, den Stolz einer ganzen Nation trug", schrieb Wanyama auf Instagram.

Die Fußballer mit den meisten Spielen für einen Verein

#26 - Neville Southall - 751 Spiele
#24 - Jean-Luc Ettori - 755 Spiele

Slideshow starten

3 Bilder

Mehr zum Thema

Chelsea suspendiert Rekord-Einkauf

Chelsea suspendiert Rekord-Einkauf

Premier League
1
Ist sogar die WM in Gefahr? Liverpool-Keeper länger out

Ist sogar die WM in Gefahr? Liverpool-Keeper länger out

Premier League
Ex-WAC-Verteidiger im Visier mehrerer Topklubs

Ex-WAC-Verteidiger im Visier mehrerer Topklubs

Serie A
Als Diaz-Backup: Leihspieler rückt in Bayern-Fokus

Als Diaz-Backup: Leihspieler rückt in Bayern-Fokus

Deutsche Bundesliga
Deutscher WM-Kandidat musste operiert werden

Deutscher WM-Kandidat musste operiert werden

Deutsche Bundesliga
Affengruber und Elche verlieren spät in Unterzahl

Affengruber und Elche verlieren spät in Unterzahl

La Liga
1
Dank Dembele: PSG baut gegen Toulouse Tabellenführung aus

Dank Dembele: PSG baut gegen Toulouse Tabellenführung aus

International

Kommentare

Premier League Fußball Fußball International England (Fußball) Victor Wanyama Karriereende Tottenham Hotspur