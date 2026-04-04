Ex-Spurs-Kicker verkündet Karriereende

Der frühere Spurs-Kicker Victor Wanyama hat das Ende seiner Profikarriere bekanntgegeben.

Wie der 34-Jährige auf Instagram mitteilt, zieht er sich mit sofortiger Wirkung aus dem Profigeschäft zurück. Zuletzt war der 65-fache Nationalspieler Kenias vereinslos.

Auf seinem Zenit zählte Wanyama im Trikot der Spurs zeitweise zu den besten defensiven Mittelfeldspielern der englischen Premier League. Für die Londoner und den FC Southampton kam er insgesamt auf 154 Spiele im englischen Oberhaus.

Spielte auch in Schottland und der MLS

Darüber hinaus kickte Wanyama unter anderem auch in der MLS, Belgien sowie in Schottland. Mit Celtic Glasgow gewann der Kenianer 2013 das Double und 2012 die schottische Meisterschaft.

"Heute gebe ich meinen Rücktritt vom Fußball bekannt. Vier verschiedene Länder. Sechs verschiedene Vereine. Ein Junge aus Muthurwa mit einem großen Traum, der jedes Mal, wenn ich den Platz betrat, den Stolz einer ganzen Nation trug", schrieb Wanyama auf Instagram.