Nach 39 Jahren! Leeds United zieht ins Halbfinale des FA-Cups ein

Leeds United komplettiert das Halbfinal-Feld des FA-Cups 2025/26!

Die "Whites" setzen sich nach einem 2:2 nach regulärer Spielzeit letztlich mit 4:2 im Elfmeterschießen durch.

Zunächst dürfen sich die Gäste über den Führungstreffer freuen. Ex-Salzburg-Stürmer Noah Okafor legt den Ball nach 26 Minuten mit einer starken Vorarbeit ins Zentrum ab.

Der Japaner Ao Tanaka schießt Leeds folgerichtig aus etwa zehn Metern in Führung. Ein Elfmeter nach dem Seitenwechsel bringt die "Whites" beinahe auch in die Vorschlussrunde des prestigeträchtigen Wettbewerbs.

Dominic Calvert-Lewin übernimmt die Verantwortung und erhöht zum 2:0 für Leeds (75.). Doch West Ham steckt nicht auf und rettet sich mit zwei Treffern in der Nachspielzeit noch in die Verlängerung.

West Ham mit dem Comeback, Leeds jubelt im Elfer-Krimi

Der Portugiese Mateus Fernandes staubt zum 1:2-Anschlusstreffer ab (90+3). Zudem drückt der Ex-Chelsea-Kicker Axel Disasi den Ball für die Verlängerung über die Linie (90+6.).

Es folgt eine Verlängerung, die aber torlos endet. Folgerichtig kommt es zum Elfmeterschießen.

Dabei verwerten die "Whites" vier Elfmeter, hingegen scheitern die "Hammers" bei zwei Elfmetern.

Somit kämpfen noch Manchester City, der FC Chelsea, der Zweitligist Southampton und Leeds United um den FA-Cup-Titel. Die Vorschlussrunde steht am 25. und 26. April an.