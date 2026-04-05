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Neuer Rekord! Wanner ist erstmals niederländischer Meister
Die PSV fixiert den Eredivisie-Titel so früh wie kein anderes Team zuvor.
ÖFB-Teamspieler Paul Wanner gewinnt mit PSV Eindhoven vorzeitig die niederländische Meisterschaft.
Da Verfolger Feyenoord Rotterdam am Ostersonntag nicht über ein 0:0 bei Volendam hinauskommt, ist PSV die dritte Meisterschaft in Serie nicht mehr zu nehmen.
So früh in der Saison wie der nun 27-fache Meister holte noch kein Team in der Eredivisie den Titel. Eindhoven hat am Samstag mit einem 4:3 gegen Utrecht vorgelegt, Wanner spielte durch.