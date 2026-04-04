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Ross Stewart
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Shea Charles
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Viktor Gyökeres
Sensation! Arsenal scheitert im FA-Cup bei einem Zweitligisten
Die "Gunners" scheitern in Southampton überraschend im Viertelfinale. Ein Ausgleichstreffer von Gyökeres ist zu wenig.
Große Überraschung im FA-Cup!
Der FC Arsenal muss sich im Viertelfinale in Southampton mit 1:2 geschlagen geben.
Dabei agieren die "Gunners" natürlich zunächst deutlich überlegen. Allerdings schocken die "Saints" den Premier League-Spitzenreiter mit dem Führungstreffer vor dem Seitenwechsel.
Der schottische Angreifer Ross Stewart trifft nach einem Ödegaard-Ballverlust zum 1:0 (35.). Dennoch kommen die Londoner zum Ausgleich.
Arsenal gelingt der Ausgleich, aber Southampton darf jubeln
Denn Viktor Gyökeres besorgt auf etwa fünf Metern den 1:1-Ausgleich (68.). Doch Southampton schlägt in der Schlussphase nochmal zurück und sorgt für pure Ekstase.
Der Nordire Shea Charles ebnet dem Zweitligisten nach einem Konterangriff mit dem 2:1-Siegestreffer den Weg zur Sensation (85.).
Somit scheitert Arsenal nach der Finalpleite im Ligacup gegen Manchester City auch im FA-Cup. Southampton folgt indes den "Skyblues" und dem FC Chelsea ins Halbfinale.