Southampton FC Southampton FC SOU Arsenal FC Arsenal FC ARS
Endstand
2:1
1:0 , 1:1
  • Ross Stewart
  • Shea Charles
  • Viktor Gyökeres
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Sensation! Arsenal scheitert im FA-Cup bei einem Zweitligisten

Die "Gunners" scheitern in Southampton überraschend im Viertelfinale. Ein Ausgleichstreffer von Gyökeres ist zu wenig.

Sensation! Arsenal scheitert im FA-Cup bei einem Zweitligisten Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
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Große Überraschung im FA-Cup!

Der FC Arsenal muss sich im Viertelfinale in Southampton mit 1:2 geschlagen geben.

Dabei agieren die "Gunners" natürlich zunächst deutlich überlegen. Allerdings schocken die "Saints" den Premier League-Spitzenreiter mit dem Führungstreffer vor dem Seitenwechsel.

Der schottische Angreifer Ross Stewart trifft nach einem Ödegaard-Ballverlust zum 1:0 (35.). Dennoch kommen die Londoner zum Ausgleich.

Arsenal gelingt der Ausgleich, aber Southampton darf jubeln

Denn Viktor Gyökeres besorgt auf etwa fünf Metern den 1:1-Ausgleich (68.). Doch Southampton schlägt in der Schlussphase nochmal zurück und sorgt für pure Ekstase.

Der Nordire Shea Charles ebnet dem Zweitligisten nach einem Konterangriff mit dem 2:1-Siegestreffer den Weg zur Sensation (85.).

Somit scheitert Arsenal nach der Finalpleite im Ligacup gegen Manchester City auch im FA-Cup. Southampton folgt indes den "Skyblues" und dem FC Chelsea ins Halbfinale.

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