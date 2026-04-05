2:0 verspielt! Frankfurt lässt Federn im Rennen um EC-Plätze

Eintracht Frankfurt verliert langsam aber sicher den Anschluss an die Europacup-Plätze der deutschen Bundesliga.

Auf Platz sechs, dem nach aktuellem Stand letzten internationalen Startplatz, fehlen nach einem 2:2-Remis gegen den 1. FC Köln am 28. Spieltag bereits zehn Punkte.

Tore fallen dabei lange keine. Trotz großer Chancen auf beiden Seiten geht Halbzeit eins torlos zu Ende. Auch nach Seitenwechsel dauert es etwas, bis etwas passiert - dann aber viel auf einmal.

Eine Stunde lang keine Tore, dann drei binnen vier Minuten

Jonathan Burkardt bricht nach 66 Minuten den Bann der Frankfurter, Arnaud Kalimuendo legt nur wenig später das 2:0 nach (69.).

Nur Sekunden später verliert Mario Götze den Ball, die Kölner schalten blitzschnell um und kommen über Jakub Kaminski zum Abschluss, Hugo Larsson fälscht unhaltbar ab und der Ball landet zum Anschlusstreffer im Tor (70.).

Die "Geißböcke" bekommen dadurch die zweite Luft, der Ausgleich geht auf die Kappe von Joker Alessio Castro-Montes, der aus kurzer Distanz nur mehr einschieben muss (84.). Beim 2:2 bleibt es auch.

Die Kölner bleiben beim Debüt von Neo-Trainer Rene Wagner zwar auch im achten Spiel in Folge ohne Sieg, können im Abstiegskampf aber Mut aus dem Spielverlauf schöpfen.