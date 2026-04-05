Union Berlin Union Berlin UNI FC St. Pauli FC St. Pauli STP
Endstand
1:1
0:1 , 1:0
  • Andrej Ilic
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Querfelds Union kann gegen Abstiegskandidaten nicht gewinnen

Die Berliner geraten in der ersten Hälfte sogar in Rückstand. Ein Standard-Tor kurz nach der Pause beschert Querfeld und Co. immerhin einen Punkt.

Querfelds Union kann gegen Abstiegskandidaten nicht gewinnen Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
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Der 1. FC Union Berlin und der FC St. Pauli trennen sich am 28. Spieltag der deutschen Bundesliga mit 1:1.

ÖFB-Legionär Leopold Querfeld steht 90 Minuten am Feld und zeigt eine solide Leistung. Der Berliner Kapitän Christoph Trimmel sitzt 90 Minuten auf der Bank, ebenso St. Paulis David Nemeth.

Das schwächste Offensivteam der Liga (24 Tore) gastiert bei der drittungefährlichsten Offensive (31 Tore). Doch die Berliner beginnen ambitioniert, erarbeiten sich nach fünf Minuten den ersten Abschluss. Doekhi zieht aus der Drehung ab, Vasilj kann parieren.

Union ist in den ersten 20 Minuten aktiver, danach kommt St. Pauli durch Mets (22.) zur ersten Chance. Kurze Zeit später liegt der Ball auch schon im Netz.

Volley-Hammer zur Führung

Pereira Lage übernimmt einen abgeblockten Schuss nach einem Standard einfach mal direkt - und hämmert das Leder mit fast 120 km/h ins linke obere Eck (25.)

Bis zur Pause werden die Gastgeber zwar noch zweimal gefährlich, Bosniens Teamgoalie Vasilj kann allerdings vereiteln. Union erwischt nach der Pause wieder den besseren Start, kann diesmal sogar anschreiben: Köhns Ecke landet im Fünfmeterraum, wo Ilic einköpft (52.).

Kapitän fliegt kurz vor Schluss vom Feld

Union und St. Pauli haben in der Folge jeweils die Chance auf den Siegtreffer. Sowohl Sinani (60.) als auch Schäfer bzw. Burke (67.) besorgen nicht das entscheidende Tor.

Auch in der Schlussphase gelingt es beiden Teams nicht, wirklich zwingend zu werden. Für einen späten Aufreger sorgt noch St. Paulis Kapitän Irvine, der mit Gelb-Rot vom Platz fliegt (90.+3.). Die Baumgart-Elf kann daraus aber kein Kapital mehr schlagen.

St. Pauli bleibt damit auf dem 16. Platz (25 Punkte), während Union auf Rang zehn (32 Punkte) zurückfällt.

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