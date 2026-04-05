Ohne Dzeko: Schalke setzt Ausrufezeichen im Aufstiegskampf

Am 28. Spieltag der 2. Deutschen Bundesliga feiern Miron Muslic und der FC Schalke 04 einen wichtigen 1:0-Sieg über den Karlsruher SC.

Zum Matchwinner avanciert Kapitän Kenan Karaman, der in der 73. Minute den Siegtreffer erzielt.

Im erwartet schwierigen Heimspiel gegen den formstarken Karlsruher SC kontrollieren die Schalker die Partie, haben ohne den verletzten Edin Dzeko aber lange Probleme, Chancen zu kreieren. ÖFB-Legionär Dejan Ljubicic hat in Halbzeit eins die beste Möglichkeit, seinen Fallrückzieher kann Karlsruhe-Keeper Bernat aber halten.

Nach dem Seitenwechsel drängt Schalke auf den Treffer, bleibt jedoch lange erfolglos. Erst Kenan Karaman entscheidet die Partie, als er eine Flanke von N'Diaye sehenswert verwertet (73.).

Durch den Sieg festigt "Königsblau" die Tabellenführung und hat nun bereits fünf Punkte Vorsprung auf einen Nichtaufstiegsplatz sowie drei Zähler auf den Relegationsrang.

Topspiel endet Remis

Hannover 96 verpasst im Aufstiegskracher gegen den SV Elversberg einen wichtigen Schritt Richtung Bundesliga-Rückkehr. Die beiden Teams trennen sich in einer intensiven Partie mit 1:1. Die Niedersachsen gehen zwar durch ein Eigentor von Rohr in Führung (20.), nach dem Seitenwechsel gelingt Petkov per Elfmeter aber der Ausgleich (56.).

Hannover erarbeitete sich zwar mehrere aussichtsreiche Torchancen, doch ÖFB-Legionär Nicolas Kristof im Tor der Elversberger verhindert mit mehreren guten Paraden einen weiteren Treffer.

Trotz des Remis bleiben beide Teams zwar weiter voll im Aufstiegskampf, verpassen es aber, Big Points zu sammeln. Elversberg fällt einen Platz zurück auf Rang drei, Hannover bleibt Fünfter.

Kornetka holt Punkt gegen Klose

Miroslav Klose und der 1. FC Nürnberg können ihren Lauf gegen die von ÖFB-Co-Trainer Lars Kornetka trainierte Eintracht Braunschweig nicht fortsetzen. Eine rasante Partie endet mit einem 1:1-Remis.

Rabby Nzingoula bringt den "Club" nach einem Abwehrfehler der Gastgeber in Führung, nach der Pause ist Braunschweig aber das bessere Team.

Erst wird den "Löwen" zwar ein Treffer nach VAR-Überprüfung aberkannt, in der 61. Minute fällt aber tatsächlich der Ausgleich. Joker Jovan Mijatovic trifft zum 1:1.

Während die Nürnberger als Neunter im Tabellenmittelfeld verbleiben, bedeutet das Unentschieden für Braunschweig einen wichtigen Punkt im Kampf um den Klassenerhalt. Mit nun 30 Punkten verlässt man die Abstiegsplätze.

Paderborn darf vom Aufstieg träumen

Einen wichtigen Sieg feiert der SC Paderborn, der auswärts bei Heiko Vogels SpVgg Greuther Fürth 2:0 gewinnt - und dadurch auf einen direkten Aufstiegsplatz springt. Die Treffer erzielen Marino (51.) und Biblija (87.).

Mit einer Ausbeute von 54 Punkten ist man hinter Tabellenführer Schalke 04 (55 Punkte) und vor der SV Elversberg (52) nun Zweiter.

Im letzten Spiel der großen Sonntagskonferenz trennen sich Holstein Kiel und Preußen Münster im Abstiegsduell mit 0:0.