Kellerteams gewinnen auswärts, Hertha liefert Torfestival

Tim Walter holt seinen ersten Sieg mit Holstein Kiel!

Am 27. Spieltag der 2. deutschen Bundesliga gewinnen die Norddeutschen mit 3:2 beim VfL Bochum. Kiel springt damit von Rang 17 auf den Relegationsplatz und ist punktgleich mit dem 15. Arminia Bielefeld.

Holstein, das ohne den gelbgesperrten Stefan Schwab spielt, geht durch ein Kontertor von Davidsen (8.) früh in Front. Hofmann (14.) gleicht nach einer Drangphase per Abstauber aus. Auch danach ist Bochum tonangebend, Harres (45+1.) köpft Kiel aber zum 2:1.

In Überzahl den Ausgleich kassiert

Die Gastgeber schwächen sich früh in Halbzeit zwei selbst, als Bero (57.) Gelb-Rot sieht. Trotzdem gleicht Bochum erneut durch Hofmann aus. Kiel antwortet jedoch perfekt, indem Therkelsen nach einer abgespielten Ecke einschlenzt (70.).

Im Parallelspiel punktet ein weiteres Team aus dem Tabellenkeller voll. Der 1. FC Magdeburg, vor dem Spieltag 18., schlägt Preußen Münster (16.) mit 2:1. Dadurch gibt der FCM die Rote Laterne an den Gegner ab.

Zukowski (45+2., 72.) ist mit einem Doppelpack der entscheidende Akteur der Gäste. Amenyido trifft in der 80. noch zum Anschluss. Die Entscheidung besorgt Tachie (90+5.).

Hertha mit Spektakel in Düsseldorf

Mit 4:2 gewinnt Hertha BSC bei Fortuna Düsseldorf. Große Aufstiegshoffnungen dürfen sich die Berliner mit acht Punkten Rückstand auf Schalke dennoch wohl nicht mehr machen.

Gechter (5.) sorgt mit seinem Eigentor für den perfekten Start der Düsseldorfer. Doch die Hertha schlägt mit einem Reese-Lupfer (18.) zurück. Dieser Treffer sollte die Partie auf den Kopf stellen, denn der Hertha-Star legt per Direktabnahme in der 26. Minute nach.

Klare Verhältnisse schaffen die Berliner schließlich mit einem Doppelschlag vor der Pause. Kownacki (44.) stellt auf 3:1, ehe Winkler (45+6.) mit einem sehenswerten Schuss ins Kreuzeck den Pausenstand besorgt. Itten (54.) verkürzt auf 2:4, kurz vor Schluss macht Schuler (90+4.) aber sogar noch das 5:2.