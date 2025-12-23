Kehrtwende! Deutscher Bundesligist trifft Trainer-Entscheidung

Manuel Baum wird doch zum Cheftrainer des FC Augsburg ernannt.

Das gibt der Tabellen-15. der deutschen Bundesliga Dienstag-Nachmittag offiziell bekannt. Der 46-Jährige erhält einen Vertrag bis zum Ende der laufenden Saison.

Erst vor drei Wochen, als Baum als Interimscoach von Sandro Wagner übernahm, stellte Ersterer klar, nur vorübergehend FCA-Trainer zu werden und danach wieder seine Rolle als Leiter Entwicklung und Fußballinnovation zu übernehmen: "Wenn diese Möglichkeit nicht bestanden hätte, hätte ich es gar nicht gemacht."

Rückkehr zu altem Job weiter möglich

Diese Möglichkeit bestehe laut dem Trainer weiterhin, nur eben mit einem Halbjahr Verzögerung: "Ich freue mich, noch etwas länger Cheftrainer des FCA zu sein. Für mich ist aber wichtig, wieder in meine ursprüngliche Position zurückwechseln zu können."

In den drei Spielen unter dem 46-Jährigen holte Augsburg vier Punkte, kassierte gegen Bremen, Leverkusen und Frankfurt aber nur ein Gegentor. Baum war bereits von 2016 bis 2019 Chefcoach des FCA.