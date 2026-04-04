Der SV Darmstadt lässt im Aufstiegskampf der 2. Deutschen Bundesliga wichtige Punkte liegen.

Am 28. Spieltag verliert das Team von Cheftrainer Florian Kohfeldt bei Aufsteiger Arminia Bielefeld trotz zwischenzeitlicher Führung mit 1:2.

Matej Maglica bringt die Gäste bereits in der sechsten Minute nach Vorarbeit von Fraser Hornby in Führung, doch Telalović erzielt kurz nach der Pause den Ausgleich für Bielefeld (47.). Anschließend sind die Gastgeber dem Sieg näher und können sich in der Schlussphase für ihren engagierten Auftritt sogar noch belohnen. Hannover-Leihgabe Jannik Rochelt besorgt in der 81. Minute den 2:1-Siegtreffer.

Durch die überraschende Niederlage verpassen die Darmstädter die Übernahme der Tabellenführung und geben wichtige Punkte aus der Hand. Die Aufstiegskonkurrenten SV Elversberg, SC Paderborn und Hannover 96 haben allesamt noch ein Spiel in der Hinterhand und könnten mit einem Sieg an Darmstadt vorbeiziehen, während Tabellenführer Schalke 04 seinen Vorsprung sogar ausbauen könnte.

Magdeburg feiert Kantersieg

Im zweiten Spiel der Samstagskonferenz kann der 1. FC Magdeburg seinen Lauf fortsetzen und einen wichtigen Sieg gegen Absteiger VfL Bochum erlangen.

Vor heimischem Publikum gewinnt der Traditionsklub durch Treffer von Musonda (7.), Atik (44.) und Doppelpacker Zukowski (71./73.) mit 4:1 – und verlässt damit die Abstiegsplätze. Zwischenzeitlich verkürzt Bochum durch Hofmann auf 1:2 (56.), verliert in den letzten 20 Minuten jedoch den Anschluss.

Mit einer Ausbeute von 30 Zählern befindet sich Magdeburg als nun Zwölfter zwar weiterhin im Kampf um den Klassenerhalt – Schlusslicht Preußen Münster hält bei 26 Punkten – knüpft aber an die jüngst steigende Formkurve an.

Zuletzt holte man ein Remis gegen den SV Darmstadt und einen Sieg gegen den Abstiegskonkurrenten aus Münster. Bochum rangiert auf Platz zehn.

FCK gewinnt gegen zehn Düsseldorfer

Einen Sieg darf auch der in dieser Saison bislang inkonstante 1. FC Kaiserslautern bejubeln. Gegen Fortuna Düsseldorf gewinnen die Roten Teufel am Betzenberg mit 3:0.

Dabei profitiert der von Markus Anfang trainierte Traditionsklub von einer umstrittenen Roten Karte: Düsseldorfs Suso muss nach einer Notbremse bereits in der 22. Minute vom Feld, Kaiserslautern nutzt die Überzahl in der Folge konsequent.

Die Treffer erzielen nach dem Seitenwechsel Jacob Rasmussen (62.), Semih Sahin (76.) und Hanslik (90+6.). Während sich Kaiserslautern damit im oberen Tabellendrittel festsetzt, stecken die Gäste weiterhin im Abstiegskampf fest.