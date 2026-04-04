Bleibt Kapitän beim WAC? "Noch hat keiner mit mir geredet"

Der Wolfsberger AC macht aktuell eine schwierige Phase durch. Seit 7. Dezember 2025 konnte man kein Spiel in der ADMIRAL Bundesliga gewinnen - folglich steckt man mitten im Abstiegskampf.

Tabelle der Bundesliga-Qualifikationsgruppe >>>

Es ist eine Situation, die man in Wolfsberg nicht gewohnt ist, ist man doch amtierender Sieger des UNIQA ÖFB-Cups und qualifizierte sich in den vergangenen Jahren mehrfach für den Europacup.

Die unsichere Lage im Lavanttal weitet sich auch ein Stück weit auf die Kaderplanung für die kommende Saison aus. So ist beispielsweise noch unklar, wie es mit Kapitän Dominik Baumgartner weitergeht.

"Müssen schauen, was für beide Seiten Sinn macht"

Der Vertrag des 29-jährigen Waldviertlers läuft mit Saisonende aus. "Ich kann einfach noch nichts sagen, selbst wenn ich gerne würde", erklärt Baumgartner die Lage gegenüber der "Kleinen Zeitung". "Noch hat keiner mit mir geredet."

"Am Ende der Saison müssen wir schauen, was für beide Seiten Sinn macht", so Baumgartner, der seit 2019 für den WAC spielt.

Mit 29 Jahren ist Baumgartner freilich noch im besten Fußballer-Alter. Dass er sicher aber auch bereits Gedanken über seine Zeit nach der Karriere macht, zeigt, dass er in der Länderspielpause gemeinsam mit seinen Teamkollegen Markus Pink und Simon Piesinger drei Tage an einem Trainerkurs teilnahm.