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ÖFB-Cup: Austria-Frauen folgen Salzburg ins Cup-Finale

Für die Wienerinnen ist es nach einem Sieg über Sturm die dritte Finalteilnahme in Folge. Salzburg schafft es erstmals gegen den LASK ins Cup-Endspiel.

ÖFB-Cup: Austria-Frauen folgen Salzburg ins Cup-Finale Foto: © GEPA
Textquelle: © APA/LAOLA1
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Die Fußballerinnen der Wiener Austria lösen das Ticket für das ÖFB-Cup-Endspiel 2025/26. Ein 2:0-Heimerfolg führt den FK Austria Wien gegen Sturm Graz ins Finale.

Yvonne Weilharter trifft aus kurzer Distanz zur 1:0-Halbzeitführung (21.). Die Grazerinnen halten den Rückstand aber bis zur Schlussphase knapp. Zudem bekommen die Sturm-Frauen eigentlich in der Nachspielzeit einen Elfmeter zugesprochen.

Der Elfmeter wird aber noch revidiert. Letztlich markiert Weilharter mit einem Doppelpack (90+10.) den Heimerfolg im Halbfinale.

Salzburg zieht erstmals ins Finale ein

Zudem steht der FC Red Bull Salzburg im Finale.

Mit einem 2:0-Erfolg gegen den LASK schaffen die Salzburgerinnen bereits im ersten Jahr als Bundesligist mit dem "Bullen"-Trikot den Einzug ins Pokal-Endspiel.

In einer chancenarmen Partie am Platz der Akademie Liefering erzielen Lucia Orkic per Foulelfmeter (71.) und Emelie Kobler nach einem Corner (90.+4.) die Tore.

Das Endspiel zwischen der Wiener Austria und den Salzburgerinnen steht am 14. Mai an und soll, vorbehaltlich eines Beschlusses des Gemeinderats, im renovierten Stadion des Wiener Sportclubs stattfinden.

Die 20 ÖFB-Frauen mit den meisten Länderspiel-Einsätzen

20. Marie-Therese Höbinger - 51 Länderspiele (7 Tore)
19. Viktoria Pinther - 53 Länderspiele (2 Tore)

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