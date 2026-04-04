ÖFB-Cup: Austria-Frauen folgen Salzburg ins Cup-Finale

Die Fußballerinnen der Wiener Austria lösen das Ticket für das ÖFB-Cup-Endspiel 2025/26. Ein 2:0-Heimerfolg führt den FK Austria Wien gegen Sturm Graz ins Finale.

Yvonne Weilharter trifft aus kurzer Distanz zur 1:0-Halbzeitführung (21.). Die Grazerinnen halten den Rückstand aber bis zur Schlussphase knapp. Zudem bekommen die Sturm-Frauen eigentlich in der Nachspielzeit einen Elfmeter zugesprochen.

Der Elfmeter wird aber noch revidiert. Letztlich markiert Weilharter mit einem Doppelpack (90+10.) den Heimerfolg im Halbfinale.

Salzburg zieht erstmals ins Finale ein

Zudem steht der FC Red Bull Salzburg im Finale.

Mit einem 2:0-Erfolg gegen den LASK schaffen die Salzburgerinnen bereits im ersten Jahr als Bundesligist mit dem "Bullen"-Trikot den Einzug ins Pokal-Endspiel.

In einer chancenarmen Partie am Platz der Akademie Liefering erzielen Lucia Orkic per Foulelfmeter (71.) und Emelie Kobler nach einem Corner (90.+4.) die Tore.

Das Endspiel zwischen der Wiener Austria und den Salzburgerinnen steht am 14. Mai an und soll, vorbehaltlich eines Beschlusses des Gemeinderats, im renovierten Stadion des Wiener Sportclubs stattfinden.