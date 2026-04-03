FA Cup: Liverpool mit Druck, letzte Titelchance für Chelsea

Nur zwei Wochen nach dem Finaltriumph im englischen Fußball-Ligacup über Arsenal will Manchester City am Samstag (ab 13:45 Uhr im LIVE-Ticker>>>) im FA Cup den nächsten Prestigesieg einfahren.

Im Viertelfinale empfängt die Truppe von Coach Pep Guardiola Meister Liverpool. Für die "Reds" gilt es hingegen eine bisher verkorkste Saison zu retten. Arsenal reist zu Zweitligist Southampton, während Chelsea das Überraschungsteam Port Vale zu Gast hat. Am Ostersonntag duellieren sich West Ham und Leeds.

City geht nach der Länderspielpause mit breiter Brust in den Schlager gegen Liverpool. Die "Skyblues" fügten beim 2:0-Sieg über Arsenal in Wembley den Gunners eine ihrer wenigen Niederlagen in dieser Saison zu und haben damit bereits einen Titel in der Tasche.

Zudem hat die Guardiola-Elf Liverpool in der Liga zwei Mal geschlagen - 3:0 daheim und 2:1 an der Anfield Road.

Liverpool und Chelsea unter Druck

Der kriselnde Meister hingegen, der in den jüngsten drei Ligaspielen zwei Niederlagen bei einem Remis bezog, braucht im FA Cup ein Erfolgserlebnis. Coach Arne Slot steht jedenfalls unter Beobachtung, ein Cup-Aus würde den Druck auf den Niederländer gewaltig erhöhen.

Für Mohamed Salah ist es der Beginn seiner Liverpooler Abschiedstour, der Ägypter verlässt den Klub zu Saisonende.

Die Londoner Großklubs Chelsea und Arsenal sind in ihren Duellen die klaren Favoriten. Chelsea darf sich aber gegen Port Vale keine Blöße geben, ist der FA Cup doch die einzige Möglichkeit der "Blues", heuer noch einen Titel zu holen.

In allen anderen Bewerben ist der Klub-Weltmeister vorzeitig ausgeschieden oder chancenlos. Drittliga-Schlusslicht Port Vale will jedoch nach dem Sieg gegen Sunderland die nächste Sensation schaffen.

Ähnliches plant Southampton, das nach Fulham mit Arsenal den nächsten Hauptstadtklub eliminieren möchte. Die Aufgabe dürfte gegen die Arteta-Truppe ungleich schwieriger für den Sechsten der Championship werden.