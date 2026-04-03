Der SK Sturm Graz ist im Saisonfinish mit einem angeschlagenen Otar Kiteishvili konfrontiert.

Der Spielmacher der Grazer musste in der Länderspielpause beim Freundschaftsspiel gegen Israel in der zweiten Hälfte verletzt ausgewechselt werden. Im zweiten Spiel gegen Litauen war der 30-Jährige gar nicht im Kader.

Und auch ein Einsatz für den SK Sturm am Sonntag im Spitzenspiel gegen Rapid (ab 17:00 Uhr im LIVE-Ticker>>>) scheint bei Kiteishvili mehr als nur fraglich.

"Nächsten Tage werden zeigen"

"Negativ ist, dass Otar Kiteishvili mit einer Blessur am Oberschenkel vom Nationalteam zurückgekehrt ist und die nächsten Tage erst zeigen werden, wie sich sein Zustand entwickelt und wann er uns wieder zur Verfügung stehen wird", wird Trainer Fabio Ingolitsch in einer Aussendung des SK Sturm zitiert.

Immerhin gibt es auch einen kleinen Lichtblick: "Positiv ist, dass Jusuf Gazibegovic gut trainiert hat und nach seinen muskulären Problemen am Sonntag wieder ein Thema für den Kader sein wird."