Auch gegen Real? Bayern muss ohne Superstar Kane auskommen
Der Goalgetter wird seine Mannschaft in Freiburg nicht unterstützen können. Ob er im Champions-League-Viertelfinale gegen Real Madrid spielen kann, ist fraglich.
Bitterer Ausfall für den FC Bayern München!
Wie Chefcoach Vincent Kompany bei der Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel beim SC Freiburg am Samstag (ab 15:30 Uhr im LIVE-Ticker >>>) verrät, wird Harry Kane für dieses Duell ausfallen.
"Ich hätte ihn gerne dabei gehabt, aber Stand heute geht das nicht", so Kompany. Auch ein Einsatz im Viertelfinal-Hinspiel der UEFA Champions League gegen Real Madrid am Dienstag (ab 21:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>) ist nicht fix, Kompany sei aber "trotzdem positiv".
Bis Sonntag habe der Stürmer gut bei der englischen Nationalmannschaft trainiert, ehe er "irgendwann sein Sprunggelenk gespürt" habe.