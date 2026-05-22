Arsenal hat nach 22 Jahren die Premier League wieder gewonnen. Dank eines City-Patzers geht es im letzten Spiel gegen Oliver Glasners Crystal Palace nicht mehr um den Titel.

Das dürfte auch den Oberösterreicher freuen, der ankündigte zu rotieren - und dafür von einigen City-Fans kritisiert wurde.

Gratulation an Arsenal

Glückwünsche richtet Glasner in Richtung Norden der Hauptstadt. "Als erstes möchte ich Arsenal gratulieren. Mikel Arteta, seinen Spieler, dem Staff. Es ist ein großer Erfolg nach 22 Jahren den Titel zu gewinnen", so der Österreicher auf einer Pressekonferenz.

Besondere Glückwünsche gehen an Ex-Schützling Ebrechi Eze. Der Engländer wurde im Sommer bei Arsenal und den Spurs gehandelt, wechselte dann von den "Eagles" zu den "Gunners".

Seitenhieb gegen Spurs

"Ich denke, er hat die richtige Entscheidung getroffen, zu Arsenal zu gehen, und nicht zum anderen Klub", stichelt Glasner in Richtung der Spurs.

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