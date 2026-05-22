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"Nichts ist für immer": Guardiola verlässt Manchester City fix

Eine Ära endet! Der 55-Jährige wird Manchester City wie erwartet mit Saisonende verlassen.

"Nichts ist für immer": Guardiola verlässt Manchester City fix Foto: © IMAGO / Sportimage
Textquelle: © APA
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Eine Erfolgsära geht zu Ende. Josep "Pep" Guardiola hört nach zehn Jahren als Trainer von Manchester City auf, wie der Premier-LeagueKClub am Freitag bekannt gibt.

Unter dem 55-jährigen Katalanen gewannen die "Citizens" sechs Mal die englische Meisterschaft, 2023 die Champions League, drei FA-Cup-Titel und fünf Ligapokale.

2025 und 2026 musste sich City in der Liga jedoch hinter Liverpool und Arsenal anstellen.

"...sonst wäre ich noch hier"

"Fragt mich nicht nach den Gründen für meinen Abschied. Es gibt keinen Grund, aber tief in mir weiß ich, dass es Zeit für mich ist", sagte Guardiola in der Mitteilung des Klubs. "Nichts ist für immer, sonst wäre ich noch hier. Für immer bleiben die Gefühle, die Menschen, die Erinnerungen, die Liebe zu meinem Manchester City."

Der mit 20 Titeln erfolgreichste Trainer der Vereinsgeschichte hinterlässt ein gewaltiges Erbe bei City. Gerüchte darüber, dass Guardiola nach knapp 600 Pflichtspielen als Trainer in Manchester aufhören könnte, kursierten schon länger.

Folgt Ex-Trainer Maresca?

Als Nachfolger ist der Italiener Enzo Maresca im Gespräch. Der frühere Co-Trainer Guardiolas wurde Anfang des Jahres als Chelsea-Trainer gechasst.

Guardiolas Erfolg in der umkämpften Premier League war auch immer mit großen Investitionen verbunden, die sich der Klub mit den Millionen der königlichen Herrscherfamilie von Abu Dhabi leistete. In seiner City-Dekade gab der Klub nur in einer Saison weniger als 100 Millionen Euro für neue Spieler aus. In der abgelaufenen Spielzeit knackte er erstmals die 300-Millionen-Marke.

Guardiola wird seine Zusammenarbeit mit der City Football Group fortsetzen und die Rolle eines globalen Botschafters übernehmen. In dieser Funktion werde er die Vereine der Gruppe fachlich beraten und an spezifischen Projekten und Kooperationen mitarbeiten, heißt es in der City-Mitteilung.

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